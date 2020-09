La Grabadora | ¿Quién me ha robado el día del presidente?

Grabando…

Lo recuerdo como si fuera ayer, corría el sexenio de Adolfo López Mateos, presidente de México de 1958 a 1964, y cada 1º de septiembre, mi padre encendía el radio, sintonizaba la XEW y a lo lejos escuchaba la voz engolada de aquellos excelentes y estudiados locutores, que narraban lo que sucedía en la vieja cámara de diputados en la calle de Donceles en la ciudad de México, pasando el tiempo y con la aparición de la televisión, en blanco y negro, me inicie como fiel espectador cada año del ‘Día del Presidente’.

Me instalaba en mi sillón desde el principio de la transmisión y hasta que terminaba. Recuerdo el ritual de que al pie de las escaleras de la residencia presidencial de ‘Los Pinos’ aparecía el ‘Señor Presidente’, seguido de su esposa e hijos, se detenían para la foto, la familia atrás, todos muy serios, luego se acercaba el conductor y entrevistaba al ‘Primer Mandatario’, quien circunspecto respondía las preguntas sobre el estado de la Nación, por supuesto las respuestas siempre eran de avances.

Luego se despedía amoroso de su familia, se subía al auto que lo trasladaba a Palacio Nacional, para después abordar el auto convertible y así iniciar su tardado recorrido vitoreado y aplaudido por los ‘acarreados’, miembros casi siempre de sindicatos de gobierno, de la CTM y organizaciones campesina y populares, hasta la cámara de diputados, donde el presidente era recibido por una comisión integrada por diputados y senadores de todos los partidos representados, para entrar al salón y ser recibido con sobrios aplausos por los integrantes del Congreso de la Unión e invitados.

Y comenzaba ‘la perorata’, o sea el discurso largo con apasionamiento y vehemencia, que el presidente en turno dirigía a los mexicanos. El preciso era interrumpido por aplausos varias veces en su lectura del informe. Era la danza de los millones invertidos aquí, allá y acullá. Al terminar, iniciaba su camino a la salida, sin detenerse, acompañado por otra comisión para subirse al auto y reiniciar su regreso acompañado por una escolta de caballería del Heroico Colegio Militar. Y otra vez ‘el jubilo desbordado del pueblo de México que sale a la calle para reconocer el trabajo del primer mandatario’ -eran los mismos acarreados-.

De los balcones y azoteas eran lanzados papelillos verdes, blancos y rojos que formaban una ‘nube’ sobre ‘el señor presidente’ hasta llegar a Palacio Nacional para recibir la salutación y felicitación de los colaboradores, diputados, senadores, de la crema y nata de los invitados y e un grupo reducido de obreros, campesinos y representantes del sector popular.

Off the record…

Así era un año sí y otro también. Hasta que llego el día en que todo acabo y me pregunto ¿Quién me robó el día del presidente? Me remonto a 1988 y encuentro la respuesta. Fue el diputado Porfirio Muñoz Ledo quien fue el primero en interpelar, o contradecir, al ejecutivo Miguel de la Madrid Hurtado y ya nada fue igual. De hoy en ocho le seguimos.