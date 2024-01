La no ratificación de la fiscal Ernestina Godoy

Todos los cargos, incluyendo los públicos tienen una fecha de caducidad y no es raro ver cómo se dan los reemplazos por nuevo personal cuando se termina el período para lo cual fueron contratados, sin embargo, en este caso, del cual voy a referirme, es al cargo que ostentaba la Lic. Ernestina Godoy como Titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mismo que ella tuvo un especial interés por continuar en dicho cargo dado que este le permitió abrir el caso de corrupción del Cártel inmobiliario en la Delegación Benito Juárez, para lo cual, ella misma solicitó someterse al proceso de ratificación por cuatro años más en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que señala la Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de la Fiscalía. No obstante, a un día de concluir oficialmente su período como fiscal, Ernestina Godoy no fue ratificada para los próximos cuatro años en la Fiscalía, después de que los diputados locales en el período extraordinario se manifestaron con 41 votos a favor y 25 en contra, rechazando la propuesta de continuar al frente de la Fiscalía.

Ernestina Godoy es la primer mujer Fiscal que manifiesta su interés en la ratificación a su cargo y la oposición no le permitió alcanzarla dado que a excepción de dos diputadas del PRI, votaron en contra, cuando necesitaba obtener dos terceras partes de votos a favor para lograr la ratificación, es decir, le faltaron tres votos a favor.

Pero cuál era el interés de la Fiscal por permanecer un nuevo período en el cargo? y Por qué los PANISTAS se opusieron a su ratificación? Uno de los casos importantes que la Fiscal Ernestina Godoy tenía en curso, es la denuncia que la Fiscalía formuló contra tres exfuncionarios del PAN (Partido Acción Nacional) por delitos ligados al caso de corrupción del Cártel Inmobiliario en la Delegación Benito Juárez que de acuerdo con las investigaciones, los exfuncionarios involucrados posiblemente habrían llevado a cabo la edificación de un inmueble ubicado en la calle Holbein, en la colonia Ciudad de los Deportes, con cinco niveles, lo que posiblemente contraviene al uso de suelo en la zona, así como una serie de irregularidades en la construcción de 800 departamentos en la misma Delegación, por lo que los habitantes de la zona piden se le dé atención y seguimiento al riesgo que esto provoca.

Es por lo anterior, que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado el rechazo a la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy como “una vil venganza” por parte de la oposición. Asimismo, los diputados acusaron a la oposición de no querer realmente justicia y buscar la impunidad en los casos que los involucran, como las irregularidades en las construcciones de la Delegación Benito Juárez para el Partido Acción Nacional (PAN) o el caso de trata de personas que montaron funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI).