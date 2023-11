Hace más de 6 lustros que visitamos el coloso de Reforma para ver a Sabina -cuando daba un sólo concierto en la CDMX- teníamos cerca de 16 años.

No intento mirar atrás, he aprendido a ver el calendario con ojos algo cansados y darle la vuelta a la página. Pero hoy vale la pena evocar el pasado.



Cada vez que se anuncia una gira de Sabina es una cita con el destino que no se posterga y que además tiene prioridad, porque “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió” y por ello he perdido la cuenta de los conciertos a los que he ido junto con mis amigos que comparten el gusto musical.



Las canciones de Sabina creo que como para muchos en ciertos casos es el vals de la vida que nos ha tocado vivir, como peces de ciudad.



Esos versos convertidos en poesías y canciones de los cuales hace un par de décadas esperábamos con ganas y con la poca información que llevaba en la televisión o periódicos para poder ir a comprar el entonces y ya olvidado casete o cd a Plaza de las Américas a -Galery Disco- o Plaza del Parque.



Hoy Sabina tendrá su última presentación en el Auditorio Nacional, y tan sólo imaginar el paso del tiempo con la canción que abre esta gira “Cuando era más joven” resume sin duda muchas cosas por la cual nos tocó vivir el fin del siglo pasado y las primeras dos décadas de este, donde la lucha por el poder y la mediocridad así como la tecnología y la inteligencia artificial pueden ser las notas del día.



Y sin embargo, duele y duele mucho no ver al maestro Varona en esta gira después de 40 años ahí a lado animando al público como un gran amigo y escudero. Pero la vida sigue y santo que no es visto no es adorado, @varonamente sabe lo que digo porque en los largos años de la pandemia él nos daba cuerda con las grandes canciones.



Por cierto, Varona estará en estos días en varios estados del país. Dando pasos de rumbo sin frenos…