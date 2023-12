La palabra “switchers” es un término utilizado por estrategas políticos del mundo anglosajón que, en el idioma inglés, significa cambiar y en el mundo político significa “el elector cambiante” o “el votante inestable”. Es el ciudadano al que se puede persuadir, al final de cuentas al votante potencial que los políticos o las campañas se disputan. Representa en sí mismo el campo de batalla.

Por ello se considera que es el votante “switcher” el que decide las elecciones. Es el elector el que puede hacer la diferencia entre ganar y perder. Se trata del votante más volátil, el menos leal. Es aquel que igual que llega se va. El diagnóstico de algunos de los investigadores de opinión pública es que la decisión de este tipo de ciudadano podría cambiar su preferencia en el último minuto y modificar así el rumbo de la elección.

El hecho de que el elector tenga preferencias divididas no significa necesariamente que son inestables. De hecho, los datos electorales y otros tantos de encuestas indicarían que un porcentaje importante de electores conservan sus preferencias, dependiendo del nivel de acción de un gobierno.

Es decir, estamos frente a un elector informado y sofisticado que evalúa sus opciones políticas a partir de las opciones que se le presentan. Divide su voto según le conviene y toma de cada partido lo que le parece de su interés. Eso no significa que en cada elección vaya cambiando de preferencia o que sean particularmente volátiles.

Según declaraciones recientes de Tatiana Clouthier, una de las voceras de la campaña de Claudia Sheinbaum, Morena va por ese 17 por ciento de voto “switcher” que tiene identificado y pone el foco en responder a las ‘fake news’ y en trabajar duro en las regiones que llama “focos rojos o amarillos” donde se encuentra ese sector indeciso.

Con esta declaración queda claro que Morena no tiene ganada la elección porque la aprobación de AMLO se mantiene alta, pero la mayoría no votaría otra vez ni por él, ni por Morena. La elección del 2024 no es un refrendo.

No se puede perder de vista por completo que los electores tienen necesidades no satisfechas, expectativas de lo que quieren en sus vidas y que su decisión de votar a favor o en contra de alguien se basa precisamente en la ecuación de quién puede mejorar su situación actual. Y aquí está claramente el voto “switcher” como una gran base y una oportunidad para balancear el poder.