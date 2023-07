La pista | Golpe de timón

Los datos que han ido arrojando las encuestas en las dos últimas semanas, incluso meses, han contribuido a alimentar en el bando gubernamental la esperanza de que todavía es posible la sorpresa electoral para el 2024.

Xóchitl Gálvez junto con todos 12 aspirantes presidenciales, en los cuales se encuentra el queretano Ignacio Loyola, tendrán mes y medio para ver quién será el abanderado del frente opositor.

Y con eso inician realmente su carrera por conseguir la Presidencia de la República, en un proceso, como comentamos, será contra corriente porque cualquier candidato de la oposición está lejos de cualquier corcholata que designe el partido oficial, Morena.

Al presidente López Obrador lo hemos visto en las últimas semanas metiéndose de lleno en el proceso, criticando con su fiel estilo a la oposición, principalmente a Xóchitl.

La comunicación no verbal, como ya sabemos, muestra en las personas no lo que quieren contar, sino lo que cuentan sin querer: emociones, confianza, nerviosismo; el presidente, aunque tiene el arte de manejar la comunicación, en la no verbal demuestra nerviosismo.

Las emociones que iba reflejando su rostro en algunas mañaneras no eran coherente con lo que expresaba o con lo que escuchaba, criticando el proceso de la oposición. Si realmente estuviera tranquilo, no se metería.

Si bien la oposición con el frente pretende dar un golpe de timón en las encuestas, le hace falta mucho más que esta suave brisa, necesita despertar una verdadera ventisca que derribe el tablero escenificado en los últimos meses.