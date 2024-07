Lo que pasó en Venezuela no es nuevo: ya sabíamos qué pasaría después de las elecciones. La narrativa del chavismo es que el pueblo votó a favor de Maduro en su lucha contra el imperialismo que busca asfixiar a Venezuela, pero se espera que las sanciones aumenten y la tragedia se profundice.

En las primeras horas de la madrugada del 29 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró a Nicolás Maduro vencedor de las elecciones presidenciales, obteniendo el 51,2 % de los votos, frente al 44,2 % alcanzado por el opositor Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado.

Viendo todo lo que sucedió después, no hay muchas razones para ser optimistas sobre el futuro de Venezuela, que ahora tiene un jefe de Estado declarado oficialmente ganador y un candidato de la oposición que se ha declarado extraoficialmente presidente electo. Con algunas diferencias, ya hemos visto esta película, y trajo al país –y a los venezolanos– más sanciones económicas, crisis, pobreza, éxodo de miles de personas y aislamiento internacional.

Venezuela lleva 25 años dando vueltas en círculos. Desde que Hugo Chávez fue elegido presidente en 1998, la dinámica política del país ha sido un factor que ahuyenta la inversión, dificulta la vida de los empresarios locales y, en consecuencia, afecta negativamente su economía.

Siete países sudamericanos ya anunciaron el rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, y también Estados Unidos ya pidió a la autoridad electoral de este país que transparente realmente los resultados de los comicios del domingo. Mientras tanto las manifestaciones contra Maduro en las calles de diferentes localidades de Venezuela se agudizan.

Más sin embargo los funcionarios de Estados Unidos declinaron dar detalles sobre las acciones que este país o la comunidad internacional estarían dispuestos a tomar si las autoridades venezolanas no divulgan los datos o si se determina que sus resultados son fraudulentos, pero no descartaron sanciones. Sin embargo, "actualmente no se está considerando la posibilidad de modificar retroactivamente licencias otorgadas anteriormente", como la de Chevron, dijo el segundo funcionario.

Este conflicto post electoral va a seguir las próximas semanas, y veremos seguramente nuevas sanciones económicas sobre Venezuela, para presionar al régimen chavista.