La semana más importante para México

Estamos en la última semana del proceso para elegir a quien encabezará los trabajos de la defensa de la transformación en todo el país. Vamos muy bien, con mucho respaldo en todo México. La gente se encuentra muy contenta, con mucha esperanza.

Vamos arriba en todas las encuestas serias, en las encuestas más recientes, con las que se está cerrando el proceso nos dicen que vamos con buena ventaja: a) El Heraldo - Poligrama: 8 puntos de ventaja. b. El Financiero: 10 puntos de ventaja. c. El País - Enkoll: 16 puntos de ventaja. d. El Economista - Mitofsky: 10 puntos de ventaja. La ventaja en las encuestas no es nueva, los números son estables desde hace más de un año, no se ha movido nada de las preferencias; la doctora Claudia Sheinbaum es la puntera sólida del proceso, tiene el apoyo mayoritario del movimiento y de la ciudadanía en general. No hay forma de que esa tendencia, tan consolidada, se pueda revertir en estos días que quedan. Esto es irreversible.

Esta última semana la doctora va a cerrar con mucha fuerza, recorriendo los estados, reuniéndonos con miles de mujeres y hombres, defendiendo el proyecto de nación, impulsando la consolidación de la transformación con sello propio.

Quienes apoyamos a Claudia Sheinbaum para encabezar los trabajos de la coordinación de la defensa de la transformación, hemos sido respetuosos en todo momento de los acuerdos del consejo nacional de Morena, lo hacemos con la convicción de tener una vida de lucha en contra de las prácticas antidemocráticas y neoliberales.

La doctora Claudia Sheinbaum siempre ha sido una mujer brillante, honesta, capaz, que se conduce con rectitud y moral ante los procesos democráticos que hoy encabeza el partido que nos lidera a millones de Mexicanos (as) “MORENA”.

Tendremos Presidenta de izquierda y se llamará #ClaudiaSheinbaum.





*Presidenta de Que Siga La Democracia Querétaro y Vocera de Claudia Sheinbaum