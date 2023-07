La voz de la IP

Hace unos días, en rueda de prensa, Coparmex junto al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dieron a conocer un análisis que realizaron en conjunto llamado: El panorama de las vacantes que hay en el sector productivo formal y la realidad que existe para cubrirlas.

La pandemia que vivimos por Covid-19 fue un parteaguas para el mercado laboral, no sólo en México, sino en todo el mundo, en donde millones de personas y empresas tuvieron que redefinir estrategias y en muchos casos romper paradigmas para enfrentar dicha situación. Hoy vemos que poco a poco, se está creando una nueva realidad económica, donde la tecnología está jugando un papel muy importante, y tenemos que anticiparnos a estas nuevas reglas del juego.

Uno de los puntos que se observó en el análisis presentado fue: la insuficiencia de talento humano para llevar a cabo diversas actividades económicas.

De acuerdo a #DataCoparmex correspondiente al primer cuatrimestre del 2023, los retos laborales que más enfrentan las empresas en México, son: 1. Dificultad para cubrir vacantes, 2. Negociaciones salariales, 3. Escasez de colaboradores calificados, 4. Rotación de personal y 5. Falta de recursos en las empresas para contratar personal. El estudio señala que el 75% de las empresas encuestadas considera que su reto principal en materia laboral es la insuficiencia de personal.

El problema de la escasez laboral no necesariamente refleja una insuficiencia de personal en edad de trabajar, pues en México hay más de 10 millones de personas que, a pesar de estar en edad de trabajar y tener la capacidad para hacerlo, no se encuentran ocupadas y no aportan su talento a la economía.

Los resultados muestran que los adultos jóvenes y las mujeres son grupos poblacionales con potencial para integrarse en mayor medida a la economía, pero no lo están haciendo como se esperaría. Se detalló que la mayoría de las personas que no participan en el mercado laboral pero tienen disponibilidad para hacerlo son mujeres dedicadas al hogar y jóvenes que dejaron truncos sus estudios por entrar a trabajar principalmente en el sector informal. Este punto nos debe llevar a una reflexión profunda para lograr que las mujeres y los jóvenes se incorporen a la vida laboral dándoles los elementos que les permitan movilidad social.

Entre estos elementos destaca la falta de estudios, ya sea de bachillerato o licenciatura que requieren los puestos de trabajo. Adicionalmente, después de la pandemia y por el cierre de más de un millón de empresas, muchas personas se fueron a la informalidad. Y finalmente, no olvidemos que los programas sociales y las remesas que reciben muchas familias hacen las veces de un salario y eso ocasiona que las personas decidan no trabajar

Con toda esta información, es necesario que reconozcamos la problemática y tomemos acciones que vayan encaminadas a reducir esas barreras que enfrentan dichos grupos poblacionales y así lograr incentivar su participación en el mercado laboral y podamos impulsar y aprovechar su talento. El país los necesita, hagamos accesible la educación para ellos, para que puedan acceder a un empleo en la economía formal y mejoren sus niveles de bienestar y contribuyan así al bien común de México.





*Presidente de Coparmex-Querétaro