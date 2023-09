La voz de la IP | 2024, un presupuesto electorero

741 mil millones de pesos se han destinado a los programas sociales prioritarios que generan “agradecimiento” al presidente y desde luego, votos. Sin embargo, no van acompañados de una estrategia que permita un desarrollo integral del país y por ende que ayude a mejorar las condiciones de todos los mexicanos.

Son importantes los programas sociales para apoyar a las personas en situaciones vulnerables, no obstante, se requiere construir un andamiaje que les permita salir de esa situación, ya que de otra manera seguirán dependiendo sólo de recibir apoyos por parte del gobierno que al final resultan insuficientes para sacarlos de la situación en la que viven.

Este andamiaje consiste, entre otras cosas, en brindar educación de calidad, buenos servicios de salud, seguridad pública, desarrollo económico y social, estado de Derecho y servicios públicos eficientes.

¿Y cómo plantea el Presupuesto 2024 los recursos para estos rubros?

Al sector salud, que ante el fracaso del INSABI dejó a más de 50 millones de mexicanos sin servicios públicos de salud, le asigna prácticamente el mismo presupuesto que en el 2023. Este año la Secretaría de Salud contó con un presupuesto de 219 mil millones de pesos. Para el próximo año le asignan 96 mil millones y 128 mil millones al IMSS BIENESTAR, sumando 224 mil millones. Mismo presupuesto, pero con el gran reto que significa que el IMSS BIENESTAR se restructure en pocos meses para dar un servicio de calidad. Ante este reto considero que en 2024 los 50 millones de mexicanos seguirán sin un servicio público de salud eficiente.

Hablando de educación, somos uno de los países en el mundo que tiene los peores sistemas educativos, ocupamos el lugar 102 de 137. Aquí deberíamos de trabajar para construir un sistema educativo que esté a la altura de las necesidades del país y del mundo en lugar de estar generando libros de texto que distan mucho de mejorar la educación y recortes presupuestales.

En materia de seguridad, se ha incrementado la violencia, los homicidios y delitos en muchos estados de la República. La estrategia de abrazos no balazos ha sido un fracaso, y para el 2024 el presupuesto es prácticamente el mismo que el de 2023. Sin un cambio de estrategia y presupuesto la seguridad en el país no va a mejorar.

En desarrollo económico no hay estrategia y el presupuesto de la Secretaría de Economía es simbólico pues sólo le alcanza para el pago de gasto corriente.

A las entidades federativas se les está asignando prácticamente el mismo presupuesto que en el 2023, por lo que no veremos grandes cambios en servicios públicos y obras de infraestructura.

En estado de Derecho no hay avances, la impunidad sigue siendo el común denominador de nuestro país donde el 93% de los delitos no son reportados por las víctimas y desafortunadamente vemos que desde Palacio se lanzan iniciativas y acciones que violan la ley.

Con este presupuesto pareciera que el gobierno federal no tiene interés de generar las condiciones para que los mexicanos podamos aspirar a mejores niveles de vida, en particular los que viven en la pobreza u otro tipo de situación vulnerable, pero sí vemos que generan una dependencia de los programas sociales que se convierten en votos de cara al proceso electoral del 2024. Con lo anterior, estimado lector, necesitamos participar todos y todas y sólo ser observadores de los acontecimientos no los cambia, tenemos que participar, por lo que tomando a México en nuestras manos es como vamos a mejorar .

Súmate y contribuye al bien común.





*Presidente de Coparmex-Querétaro