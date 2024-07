El aún presidente ha avisado que la reforma al Poder Judicial va, mientras que la presidenta electa parece que no cambiará la postura, pues hace unos días anunció los resultados de las encuestas que el partido Morena hizo al respecto, en donde aseguró que ocho de cada diez personas están a favor de la iniciativa, que, entre otras cosas, permitirá elegir a jueces y ministros a través del voto directo. Sin embargo, diversas encuestas realizadas por medios nacionales señalan que más del 60% de los encuestados dijeron estar poco o nada enterados de la propuesta de reforma.

Como sociedad civil organizada este es un tema que nos debe ocupar y que nos debe exigir atención especial, pues no sería nada sano para nuestra democracia la ausencia de contrapesos. A reserva de lo que suceda en el Congreso, en donde Morena buscará tener la mayoría calificada, el presidente tendrá un mes para consolidar una serie de reformas presentadas el pasado 5 de febrero, en el marco del aniversario de la Constitución Mexicana.

Paralelamente, la Cámara de Diputados federal ha iniciado una serie de diálogos nacionales titulados: "¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?" Estos foros, que cuentan con la participación de legisladores de ambas cámaras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son un paso positivo, pero deben extenderse para incluir a expertos y organizaciones de la sociedad civil, enriqueciendo así las propuestas.

En Coparmex siempre hemos abogado por el diálogo y la presentación de propuestas constructivas. Por ello, participaremos y organizaremos diversos foros en las próximas semanas para presentar alternativas que protejan nuestra democracia y el estado de derecho, esperando que las autoridades las consideren y no las descarten como ocurrió con la Reforma Eléctrica. En esa ocasión, a pesar de nuestra participación activa y las soluciones propuestas en el Parlamento Abierto, el presidente decidió publicar la reforma sin modificaciones, ignorando las contribuciones de los expertos.

Tal como lo anunció nuestro presidente nacional, José Medina Mora, en Coparmex daremos la batalla, estaremos analizando y proponiendo alternativas a los riesgos de la sobrerrepresentación política en el Congreso de la Unión y a las reformas al Poder Judicial. No podemos quedarnos con los brazos cruzados.

La presidenta electa tiene una gran oportunidad de ejercer el poder de manera responsable. Hay mucha expectativa, pero también esperanza de que no continúe esa dinámica de encono y polarización y tome decisiones sensatas y respetuosas con nuestra democracia y con el estado de Derecho.

En Coparmex siempre hemos propuesto reformas tomando en cuenta la opinión de todos y de forma gradual. Esta sería una señal, no sólo de empatía con las voces que no comulgamos con el partido gobernante, sino de un verdadero deseo de volver a compactar el espíritu de paz entre la ciudadanía buscando crear mejores condiciones para todas y todos los mexicanos y vivir en ese país que anhelamos y merecemos, pues no sólo podemos pensar en un desarrollo económico, sino en uno sustentable y social que incluya a todos, tal como lo planteamos en nuestro Modelo de Desarrollo Inclusivo.