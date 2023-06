La voz de la IP | Elecciones en el Estado de México y Coahuila, ¿Apatía o Victimismo?

Acabamos de vivir un proceso electoral en el Estado de México y en Coahuila donde el ganador fue el abstencionismo, pues más de la mitad de los posibles votantes no ejercieron el derecho de elegir a sus próximos gobernantes, dejando en manos de quien sí votó el futuro de su entidad y el suyo propio.

Según encuestas, dos días antes de las votaciones, el 46% de la población en Coahuila no sabía que había elecciones en su estado y, el 33% en el Estado de México. Me pregunto ¿cómo es posible que a pesar de la intensidad de las campañas un porcentaje tan alto de la población no tenía idea que estábamos en medio de un proceso electoral? Esto me dice que a muchos les da lo mismo quién los gobierne y ¿será por apatía o es el juego de ser víctimas y tener la oportunidad de quejarse de lo que hace el gobierno sin haber asumido la responsabilidad de elegir a quien lo va a gobernar?

Esta ignorancia se suma a los que, de manera deliberada, sabiendo que había elecciones, decidieron no ejercer su derecho al voto, dejando en manos de una minoría la decisión de quién los va a gobernar, siendo en ambos estados menos del 30% de los votantes quienes eligieron al candidato ganador.

Esta ignorancia o apatía electoral y de participación ciudadana ¿es culpa de los ciudadanos exclusivamente o existen otros culpables? Desde luego, que es responsabilidad del ciudadano que no se involucra en la vida pública de México, pero también es de quién ejerce esa vida pública y me refiero a los servidores públicos y a los partidos políticos que viven en un mundo de búsqueda del poder alejados de las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

El servidor público es el responsable de tomar decisiones basadas en el interés público para brindarle mejores servicios y condiciones de movilidad social a la población y siendo que la mayoría emana de partidos políticos y es en donde se generan las plataformas electorales, es obligada su cercanía con la población. Y esto, lamentablemente no sucede.

Los partidos políticos se han vuelto cupulares y de grupos o tribus donde se pelean los puestos de poder, alejados de los ciudadanos y sus necesidades.

Los resultados ya están confirmados, Manolo Jiménez ganó Coahuila y Delfina Gómez ganó el Estado de México, un hecho histórico, porque en primer lugar, sólo se presentaron dos candidatos y por otro lado, será la primera vez que gobierne una mujer en el otrora bastión priísta.

Ahora toca gobernar para todos y todas, para aquellos que votaron por una o por otra opción, para aquellos que decidieron no votar y para aquellos a los que ni siquiera les interesa la vida pública de sus respectivas entidades. Es momento de construir y no destruir, de aprovechar lo bueno que se hizo en las administraciones pasadas y no reinventar o improvisar, de tener claro que el poder se hizo para servir y de procurar el bien común y no para servir a unos cuantos.

Hoy les exigimos a los ganadores que estén a la altura de los nuevos tiempos y que tengan claro que los objetivos son mejorar los servicios de salud, educación, seguridad, combatir al crimen, impulsar la economía, atraer inversiones, reducir brechas, apoyar a las PyMEs, etc. Porque ya no queremos y no merecemos escuchar sólo promesas o palabras huecas. Desde Coparmex seguiremos exigiendo que se cumplan las promesas de campaña en favor del bien común.





*Presidente de Coparmex-Querétaro