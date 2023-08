La voz de la IP | La educación en México, un paso para atrás

El rezago educativo en México es un problema añejo. En las pruebas internacionales, México es el último lugar de los países de la OCDE, donde nuestros modelos de educación básica y bachillerato no responden a las necesidades sociales y económicas de nuestro país y del mundo.

Recordemos que, al inicio del presente sexenio, se dio marcha atrás al modelo educativo que se había iniciado en el sexenio de Peña Nieto y se daba un espacio de tiempo de más de 5 años para implementarla en su totalidad. Sin embargo, el nuevo gobierno federal dio marcha atrás a esa reforma y modelo educativo y se regresó al que existía con anterioridad. En los siguientes años se le fueron haciendo algunas modificaciones sin que se elaborara un nuevo modelo educativo, de manera que, en la actualidad contamos con un modelo obsoleto con algunos parches.

Se estima que como consecuencia de la pandemia por Covid–19, los alumnos perdieron el equivalente a dos años de estudios, mismos que no han podido recuperar, ya que no ha existido una estrategia nacional para recuperar lo perdido.

Y ahora, para sumar al deteriorado sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) elabora unos nuevos libros de texto que no fueron hechos con la participación de expertos y de los padres de familia. Estos nuevos libros de texto, según voces expertas y autorizadas en la elaboración de materiales educativos, mencionan que carece de sentido pedagógico, de la necesaria alfabetización para que los niños aprendan a leer y escribir y de matemáticas básicas. Por otro lado, mencionan que imprime una ideología de izquierda donde los padres de familia deberían estar de acuerdo que quieren que sus hijos tengan esa orientación ideológica.

Aunado a ello, los profesores no han recibido la capacitación correspondiente para el uso de estos materiales, que, si bien no deberían de distribuirse por orden judicial ante un recurso interpuesto por los padres de familia, cada maestro hará uso de ellos a su mejor entender.

Con todo lo anterior, tenemos claro que la educación es fundamental para que las mexicanas y mexicanos tengan una adecuada movilidad social y mejoren sus condiciones de bienestar, en particular los más pobres, pero con estos libros de texto y el actual modelo educativo, en lugar de avanzar vamos para atrás.

Estimado lector, te invito a que te des un espacio para leer detenidamente los nuevos libros de texto, en particular si tienes hijos en primaria y secundaria y decide si es lo que quieres que aprendan o no tus hijos. Tu participación y opinión es fundamental, pues se trata ni más ni menos que de la educación y del futuro de millones de niños y jóvenes que no pueden quedar bajo el sesgo ideológico y al criterio de unos cuantos.

Es necesario que te involucres y participes para que la educación en México esté a la altura de las necesidades actuales y futuras de nuestro país. Trabajemos por el bien común.

*Presidente de Coparmex