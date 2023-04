Este fin de semana, uno de los temas que más acaparó la atención de los mexicanos en redes sociales fue la salud del presidente López Obrador, pues a través de su cuenta de Twitter anunció la suspensión de su gira por Yucatán debido a que había salido positivo a Covid-19. Sin embargo, salió otra nota afirmando que el presidente se había desvanecido dando lugar a otro tipo de especulaciones.



Lamentablemente desde la presidencia se han dejado correr los rumores, cuando debería de salir y transparentar la información dando cuentas a los mexicanos sobre la salud del presidente, ya que es un tema de interés y afectación nacional.



Esta ha sido la forma de operación del gobierno federal en esta administración, dando información a medias y en muchos casos con datos incorrectos, por lo que no extraña que probablemente no nos enteremos de lo que realmente le ocurrió al presidente.



Este evento cobra importancia, especialmente en este momento en el que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no está operando en su totalidad al no tener completo su Pleno, cuyo proceso de selección de candidatos ha sido detenido desde la presidencia con el apoyo de la mayoría de senadores de Morena, quienes al parecer están interesados en que no opere este órgano.



Recordemos que este instituto autónomo se creó para evitar la opacidad del gobierno en todos los niveles y combatir la corrupción. No se entiende por qué se quiere eliminar el mismo.



Por otra parte, celebramos la atención oportuna que recibió el presidente de México para velar por su salud, sin embargo, considero que todos los mexicanos y mexicanas también merecemos una atención sin condicionamiento por nuestra situación laboral ni por la capacidad de pago. Sabemos que la salud es un tema de vital importancia, pues no podemos concebir la idea de desarrollo y crecimiento si somos un país enfermo. Con el escenario actual, parece muy lejana la promesa del gobierno federal de tener un sistema de salud como el de Dinamarca.



Desafortunadamente, hemos visto que ni el INSABI ni el IMSS-Bienestar han logrado consolidarse como una solución.



A casi 5 años del inicio de la actual administración, los indicadores en materia de salud reflejan una realidad preocupante, como el hecho de que, al año 2020, poco más de 37 millones de personas carecían de servicios públicos de salud, de acuerdo al Covenal y ni hablar del desabasto de medicamentos.



Por eso, desde Coparmex consideramos fundamental la transparencia de las operaciones a través del INAI de modo que sepamos lo que se está haciendo el gobierno en sus diferentes áreas como la de Salud, y evitar que las malas decisiones y operaciones queden en la opacidad.





*Presidente de Coparmex-Querétaro