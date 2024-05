Ya queda menos para nuestra cita con la democracia el próximo 2 de junio. En Coparmex, tanto a nivel local como nacional, hemos estado comprometidos desde el primer momento con la promoción del voto informado a través de la iniciativa #ParticipoVotoYExijo, la cual incluye, entre otras iniciativas, una serie de diálogos con los candidatos de todas las fuerzas políticas.

En este sentido, quiero destacar los encuentros que hemos tenido en nuestro centro empresarial del 2 al 16 de mayo, en el que participaron todas las fuerzas políticas que tienen presencia en nuestro estado.

Dichos encuentros sirvieron para conocer de primera mano las propuestas de las y los candidatos a diferentes puestos de elección popular.

Más de doce horas de diálogos entre el sector productivo con poco más de 50 candidatos de ocho partidos políticos con un impacto de miles de personas que nos siguieron a través de las redes sociales y de manera presencial, lo que reafirma nuestra responsabilidad para fomentar un voto informado y consciente.

En este sentido, hace unos días, Coparmex Nacional junto con todos los centros empresariales del país, entre ellos, Querétaro, nos sumamos a la campaña: Yo voto por amor a México, la cual convoca a todos los mexicanos y mexicanas a que acudan de forma masiva a ejercer su derecho al voto el próximo domingo 2 de junio.

El pronunciamiento público lo hicimos en la ciudad de Veracruz, en donde nuestro presidente nacional recordó la naturaleza de nuestra confederación, la cual es altamente política, pero totalmente apartidista.

Es importante aclarar que toda nuestra promoción al voto ha sido imparcial, no estamos a favor de ningún partido político y, por ende, no estamos en contra de ninguna fuerza política; lo que nos interesa es el bienestar común de las y los mexicanos, por eso, deseamos que los que lleguen al poder deben tener claro que gobernarán para todas y todos y no sólo para sus votantes.

Al respecto, en Coparmex hemos desarrollado un Modelo de Desarrollo Inclusivo, mismo que hemos puesto a disposición de las y los candidatos, el cual contiene seis ejes de acción: 1. Sistema democrático y de derecho, 2. Seguridad y justicia, 3. Cuidado del medio ambiente y economía sostenible, 4. Salud para todos, 5. Educación de calidad para todos y 6. Impulso a la transición hacia la formalidad.

Este Modelo bien puede permear a nuestras organizaciones empresariales y civiles, pues, insisto, el objetivo es generar mejores condiciones para las y los mexicanos, sin excepción.

En Coparmex sabemos que sólo con un liderazgo comprometido y una sociedad involucrada, se logrará un México con seguridad, justicia y paz para todos y se alcanzará ese país que merecemos.

¡Por amor a México, nos vemos en la urnas el próximo 2 de junio!





*Presidenta Coparmex-Querétaro