El pasado viernes 24 de marzo la democracia de nuestro país respiró, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la entrada en vigor de las reformas que en materia electoral impulsó el presidente López Obrador.

En un comunicado de prensa se dio a conocer que el ministro Javier Laynez Potisek fue quien otorgó dicha suspensión y quien admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE).

En el comunicado se solicitó a las autoridades demandadas (el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal) que presenten su contestación en el plazo legal.

Sin duda, fue una gran noticia que nos da la esperanza de que el INE permanezca fuerte y más vivo que nunca.

Lo comenté hace unos días en un encuentro con medios de comunicación, que nosotros confiamos en la Corte, pues desde origen, el llamado Plan B, estaba viciado y sólo busca mermar las facultades de un instituto que por más de 3 décadas ha servido para construir y fortalecer nuestra democracia organizando elecciones limpias y transparentes y así lo demuestran los resultados, con alternancia en la presidencia del país y en los municipios y estados, donde vemos a alcaldes y gobernadores de todos los partidos políticos y en este momento en particular, del partido en el poder (Morena). Si el INE fuera manejado por los partidos de oposición esto no sería así.

El Plan B era inconstitucional y así lo dijimos durante todos estos meses. Las reformas no buscaban otra cosa más que debilitar al INE, a ese que hemos construido los ciudadanos por muchos años, pues no se explica que quieran eliminar cerca de 2 mil 500 puestos de trabajo. Es decir, lo que hoy hacen 3 mil personas, lo tendrían que hacer sólo 500 personas. Además desaparecería el área de capacitación a ciudadanos para los trabajos que se hacen en las casillas en época electoral. ¿Se imaginan el caos si las personas encargadas no saben qué hacer en sus casillas ante cualquier eventualidad? Estos son algunos de los ejemplos de las reformas que se proponían y que afortunadamente fueron suspendidas indefinidamente. Pero la defensa del INE no termina aquí, pues ahora tenemos que vigilar que los próximos Consejeros sean personas realmente capacitadas con una integridad, honestidad e imparcialidad comprobadas y evitar que lleguen personas a modo de cualquier partido político. Así que aún hay mucho qué hacer.

En este sentido, quiero puntualizar algo. En Coparmex no estamos a favor de ningún partido político, siempre lo hemos dicho, somos un organismo altamente político pero imparcial, nuestro interés es la defensa de la democracia, la preservación del estado de Derecho, la legalidad, la libertad de empresa y el bien común de todos y todas las mexicanas.

Finalmente, quiero aprovechar este espacio para reconocer el trabajo realizado por todas las generaciones de colaboradores que han estado en el Diario de Querétaro en las últimas 6 décadas. Quiero felicitarlos por estos 60 años en los cuales han abonado para tener una ciudadanía bien informada. ¡Muchas felicidades Diario de Querétaro! Que vengan otros 60 años más.





*Presidente de Coparmex-Querétaro