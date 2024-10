Letras universitarias / Hablar por el presente

Por / Martha Cristina Jiménez Olmos*





En un mundo tan complejo, rodeado de ruido y problemáticas, existen voces que a veces buscan la forma de hacerse escuchar, se encuentran personas interesadas en mejorar las condiciones de vida para las comunidades, y hay jóvenes que se preguntan ¿Cómo puedo convertirme en un agente de cambio? ¿Cómo involucrarme con lo que ocurre? y ¿Cómo hacer la diferencia?

Hace unos años, una pandemia golpeó al mundo, dejando muy en claro que la vida puede cambiar en un segundo, pero, sobre todo, dejó una lección para las juventudes: Que el mañana no está garantizado.

En esos momentos del año 2020 dentro del confinamiento, el estrés y la preocupación. Me pregunté: ¿Qué se puede hacer para ayudar? Buscando información no había referencias recientes sobre las juventudes, solo críticas de adultos y recordatorios de la frase: “Las juventudes deben ser el futuro”, esa premisa perdía toda la fuerza y validez en esas circunstancias porque cuando nadie sabe qué sucederá mañana solo lo que hagamos hoy tiene importancia.

Fue entonces, que nació mi libro titulado “La juventud es presente”, un libro sobre juventud que no la juzgara, no la limitara, y que no la obligara a esperar un momento inexistente, me refiero al futuro.

“La juventud es presente” es un libro escrito de una joven para jóvenes, y es una invitación para todas las juventudes que viven en México, que desean informarse, motivarse, encontrar un espacio y una manera de cambiar las cosas, donde la única cualidad necesaria sea ser joven.

Mi motivo central es inspirar a las juventudes para que persigan sus sueños, pero también para visibilizar que existen jóvenes de verdad, que pertenecen a esta generación, que viven las injusticias de esta época y tienen la convicción de hacer un cambio. Dejemos de pensar que nada se puede hacer. Dejemos de pensar que las juventudes son apáticas, porque esa idea que nos han vendido busca que no nos involucremos y el desastre continúe en manos de representantes que no representan a la juventud.

Hoy te invito a ti joven, a que no permitas que te digan que debes esperar. No dejes que te vendan la idea de que lo “correcto” es que todo siga igual.

Joven hoy habla por el presente, habla por los jóvenes, busca tus sueños y conviértelos en realidad, demostremos que están equivocados, porque la juventud sí puede, y la juventud es presente.





*Semblanza de autora

Recién egresada con excelencia académica de la Facultad de Derecho de la UAQ. Autora, oradora y activista juvenil. Ha liderado proyectos en diversos ámbitos como cultura, deporte y ecología. Ex miembro del Consejo Ciudadano Juvenil y creadora del podcast "El despertar de la juventud". Puedes seguirla en Instagram como @mcjimenezo.