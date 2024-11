Letras universitarias / Industria 5.0: Hacia una Ingeniería Humana y Sostenible

*Dr. Edwin Geovanny Vergara Ayala





La evolución hacia la Industria 5.0 representa un cambio de paradigma en el que la tecnología y la automatización no solo persiguen la eficiencia, sino también la co-creación, situando al ser humano como el epicentro del desarrollo. Esta nueva fase industrial no se plantea como una continuación de la revolución digital de la Industria 4.0, sino como una convergencia en la que las innovaciones tecnológicas se alinean con los valores de sostenibilidad y bienestar social. En este contexto, el ingeniero industrial ya no es un mero facilitador de procesos, sino un arquitecto de sistemas que deben ser simultáneamente productivos y éticos.

Para enfrentar estos desafíos, el Programa Educativo de Ingeniería Industrial y de Manufactura de la Universidad Autónoma de Querétaro ha diseñado un enfoque académico que integra el conocimiento técnico con una perspectiva humana y sostenible. La formación abarca desde áreas tradicionales, como la optimización de procesos y la manufactura avanzada, hasta la incorporación de temáticas emergentes como la ciencia de datos, la sensórica, las redes industriales, la sustentabilidad y la logística global. Esta preparación multidisciplinaria permite que el futuro ingeniero no solo implemente soluciones innovadoras, sino que también reflexione sobre sus impactos en el tejido social.

El desarrollo de competencias transversales se ha vuelto indispensable en esta nueva era industrial. En nuestro programa, se fomenta una educación que prioriza tanto el dominio de la tecnología como el compromiso ético y la habilidad para liderar en entornos complejos. La inclusión de iniciativas enfocadas en habilidades blandas capacita a los estudiantes para trabajar en equipo, adoptar un pensamiento crítico y tomar decisiones responsables que ponderen la dimensión humana. Esta formación en habilidades interpersonales responde a la necesidad de ingenieros con una visión integral, que no solo comprendan la complejidad de los sistemas industriales, sino que también se conviertan en agentes de cambio.

La vinculación con el sector productivo ha sido un eje estratégico para nuestra Institución. A través de visitas industriales, prácticas profesionales, formación dual y proyectos en colaboración con empresas, nuestros estudiantes adquieren experiencia práctica que les permite visualizar, de primera mano, las oportunidades y retos de la Industria 5.0. Este contacto constante con el ámbito laboral enriquece su aprendizaje y refuerza su adaptabilidad, una habilidad crítica en un entorno donde la tecnología y el mercado están en constante transformación.

La Industria 5.0 no es solo una etapa más en la evolución industrial; es un llamado a repensar el rol de la tecnología y su impacto en el bienestar humano. La responsabilidad de las instituciones educativas es formar profesionales que sean no solo competentes, sino también conscientes, éticos y resilientes. El ingeniero industrial del futuro debe ser, ante todo, un guardián de los valores que dignifican la labor humana y protegen la sustentabilidad del planeta. Formar a estos líderes es nuestro compromiso; contribuir a una industria más humana y justa, nuestra aspiración.

*Coordinador de la Licenciatura en Ingeniería Industrial y de Manufactura