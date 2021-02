Lipstick | Buscan nuevo presidente de JAPEQ

Quince días de gran actividad, que es lo que me tardo en aparecer con la columna; felicitaciones, cumpleaños, celebraciones, gente nueva en nuestras vidas, continúan los fallecimientos de tantas personas queridas, pero también llegan buenas noticias como el que se acerca cada vez más las vacunas, así nuestro ánimo de arriba para abajo, pero con la convicción de seguir adelante en busca de un futuro mejor, de un presente en paz y de oportunidades y de un pasado que nos dejó puertas abiertas.

En otro contexto les platico que muy activos se encuentran los miembros del Consejo de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Querétaro, que a través de reuniones presenciales y por zoom han asistido a sesiones extraordinarias con la finalidad de presentar a los candidatos a ocupar el puesto de presidente que se renueva y de los Vocales Propietarios. Son tres nombres los que se escuchan y que en próximas fechas se dará a conocer la resolución finales, entre ellos con más de veinte propuestas a Calixto Corso González, con 3 propuestas a Bárbara Gudiño Reyes y con 1 a Ulises Ávila Oliveros.

Muy interesante los perfiles de cada uno, así como de los aspirantes a Vocales Propietarios, donde se ven los nombres de María Teresa Osorio, Cynthia Casarrubias, Norma Leticia Ruiz, Blanca Estela Martínez, Dionisio Mares, David Abel Montero y Constantina Gabriela Durán. Hoy lunes tendrán su reunión plenaria donde darán a conocer sus propuestas y se conocerá en días posteriores los resultados, que deberán sin duda, fortalecer el trabajo de las instituciones de la Junta. Deseando que los actores que manejan esta representación sean los adecuados para avanzar y no entorpecer, para crear y no disolver, para unir y no desmembrar.

Ayer celebramos con mucha más intensidad el Día de la Amistad y del Amor, cuando en años pasados muchos lo venían, tan solo como un mes de mercadotecnia; ahora fue un motivo y una oportunidad para recordar la importancia de una relación sincera, háblese romántica o de complicidad . Dedicarnos a recordar a todas aquellas personas que son parte de nuestra vida, de nuestro crecimiento personal y espiritual, estemos cerca de ellas o no, fue un ejercicio que nos mantuvo activos y nos hizo valorar que en un confinamiento tan grande y fuera de lo normal en nuestra era, estos dos sentimientos, la amistad y el amor que es lo que nos ha mantenido unidos como sociedad y como familia.

Cumpleañeros de la semana a quienes les deseamos prosperidad: Nancy Colín, Manuel Ruiz, Orly, Karina Jiménez, Ricardo Colín, Margarita Jibaja, Maritza Cortés, Georgette Orozco, Voltron Manuel Lugo, Felipe Olguín, Manuel Paredón, Edith Rivera, Fernando Sánchez Olguín, Karina Iglesias y muchos más.