Lipstick | Martha Barrera, participa en evento de belleza

Es la primera columna del año, la uno en 2021, y por eso está cargada de buenos deseos, de buena vibra para que pronto el virus Covid-19 se largue de aquí, rumbo a otro planeta, al más lejano, donde no haya habitantes para lastimar y contagiar; para que no entristezca a ninguna familia; para que no arrebate sueños ni metas. Estoy convencida que pronto se irá, y necesitamos la actitud de cada uno de nosotros para que esto se cumpla. Seamos por favor responsables en cuidarnos y así cuidar a los demás. Hoy y todos los días elevemos nuestra oración por todos los enfermos y que pronto regrese la normalidad a nuestra tierra.

MARTHA LAURA BARRERA RICO, QUERETANA CON DISCAPACIDAD NECESITO APOYO

La queretana de nacimiento, con discapacidad provocada desde los 2 años por secuelas de poliomelitis, desea cumplir su sueño de ser Reina de Belleza; y está a punto de lograrlo, al participar en el concurso Miss Wheelchair México, evento que se llevará a cabo del 27 al 30 de enero en Playa del Carmen y en Cancún.

Marta es mercadóloga y asesora en proyectos para Pymes; es madre soltera de un niño de 9 años y a sus 42 años, ella luce hermosa, llena de positivismo, mujer creativa, activa y con grandes sueños por alcanzar. “Es un evento para fomentar la inclusión de las mujeres con discapacidad, para resaltar que ellas también pueden ser Reinas de belleza”, dijo a Diario de Querétaro.

Contó que el concurso se desarrollará con actividades relacionadas con el teatro, baile, entrevistas con jurados, sesiones fotográficas, grabación de videos, reuniones con autoridades y la gala final con el desfile de traje de noche y traje típico, en este caso de Querétaro.

Barrera Rico, sumamente emocionada, integrante también en el estado del Primer grupo de baile en silla de ruedas; desea asistir, y lograr el título deMiss Wheelchair World que la lleve a República Dominicana a mediados del año, si la pandemia lo permite. Pero necesita de nuestro apoyo.

Le dejo sus datos.

martha.danza.silla@gmail.com

LIbretón Premium

0456054919

CLABE

012680004560549198

TELÉFONO

442 3544061

HILDA MURILLO, FUNDACIÓN CAROLINA

Como cada año, Hilda Murillo de Navarro, presidenta de la Fundación Carolina, asistió a Peña Colorada, en el Municipio de Colón con su grupo de voluntarias para repartir juguetes, rosca de Reyes, ropa y aguinaldo, haciendo feliz en un 6 de enero a más de 50 niños quienes felices la esperaron para recibir su regalo.

En un gran ambiente, con todas las medidas de salud que las autoridades sugieren para cuidarnos del virus, se llevó a cabo esta entrega de obsequios, de una manera ordenada y pacífica, lo que permitió captar a decenas de carias felices, niños acompañados de sus mamás, quienes también ellas recibieron su rosca y así, convivir y celebrar uno delos días más divertidos para los pequeñitos.

Cabe recordar que Fundación Carolina, nació ante la pérdida física de la hija de la fundadora, quienes en su honor, cada año apoya actividades altruistas, que permitan sentir la presencia de esta jovencita en alma y espíritu.