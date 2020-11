Lipstick|Amanecer es un privilegio para todos

Les saludo con mucho gusto porque vivimos un tiempo, donde tenemos que agradecer por todo lo que tenemos, ser humildes, empáticos y sensibles a los problemas que surgen a nuestro alrededor, podemos ayudar y poner nuestro granito de arena para salir avante; tenemos que hacer comunidad y trabajar en núcleo, apoyándonos y dejar fluir todo lo bueno que tenemos para pronto ver la luz y continuar con nuestra vida sin miedo, sin restricciones, con la esperanza que cada día será el mejor.

Me uno a las oraciones por todos los enfermos, me uno a las plegarias por todos los que se fueron y me uno con respeto y humildad a los corazones rotos y tristes que se quedaron para que pronto encuentren paz en su alma; tal es el caso de nuestros queridos amigos Tania Ruiz y Gustavo Nieto, por la pérdida de su amado Gustavito. Gran conmoción se respiró estos días por tantas almas que se elevaron y se sumó la de esta familia a quien conocemos hace años, sabemos que han vivido momentos difíciles porque así es el proceso, también tuvieron la oportunidad de disfrutar juntos, días maravillosos como el sentir en sus brazos a sus hijos, verlos crecer, sonreír y verlos felices y realizados en sus propias actividades. Solo me queda por decirles, que la película que les tocó realizar en esta vida, es maravillosa, con la oportunidad de encontrarse con seres únicos e irrepetibles y que al final solo nos consuela el saber que hay un Dios, un cielo, una gran energía que aunque no entendemos, está ahí, para seguir viviendo eternamente.

LUPITA JONES Y SU ESCÁNDALO

Las redes sociales están inundadas con el escándalo que propició María Guadalupe Jones Garay conocida como Lupita Jones, actriz, escritora y empresaria mexicana, ganadora del concurso Miss Universo 1991. Pues resulta que Sofía Aragón, “Mexicana Universal 2019” hizo un video donde habló de la forma en la que ella fue tratada rumbo al concurso Mexicana Universal, sin dinero y sin apoyo por parte de la organización; verdad o mentira, lo dijo; aquí lo fuerte fue la contestación que hizo Lupita desde las instalaciones del Hotel Misión Juriquilla en Querétaro donde se encuentran concentradas 31 aspirantes para el titulo 2020. Yo vi el video y se mostró una mujer fría, calculadora, demasiado grosera que ventiló los “secretos” de sus inscritas, en especial de Sofía de quien se dirigió como un ser humano lleno de traumas, enferma, deprimida, sin valores, altanera uf! , Lupita sacó a la luz su verdadero carácter, el cuál muchas conocemos de lejos y de cerca, aunque de poquitos minutos. En lo personal me ha tocado en varias ocasiones entrevistarla en Querétaro y para empezar pareciera que es una “diosa” con quien no te puedes acercar, si le preguntas algo, te contesta otra cosa y además rígida en su rostro, sin expresión alguna, tal vez enojada, fastidiada o harta. En fin, más tarde se unieron las ex reinas para decir todo lo que les pasó a ellas y Lupita dio una disculpa por la forma en que se expresó en Juriquilla, pero la verdad, ya nadie le cree.

CHARY CORONA, MUJER ADMIRABLE

Amiga, madre, abuela y una mujer líder en su trinchera, con grandes proyectos, está cumpliendo un aniversario más; una vida llena y plena de altas y bajas; de inmensos sacrificios, de tristezas enormes como la pérdida de su hija; pero con bendiciones que sus hijos le ofrecen y ahora su primer nieto. Hoy en la cima de su maravillosa vida le mando un abrazo y las fanfarrias para decirle cuán la admiramos y la queremos.

DIEGO GONZALEZ DE COSSÍO Y SU VIDA

Años de conocer a Diego, años de admirarlo y años de no verlo, pero sí de seguir su maravillosa vida; lo recordamos con esa mandolina en mano en el grupo “Los Hermanos Carrión” y después en varios restaurantes de Querétaro donde nos deleitó con sus interpretaciones. Ahora está cumpliendo años y maravilla saber que se encuentra perfectamente de salud, conviviendo con su familia que formó y que tanto ama. Querido amigo, muchas felicidades.

ISABEL HERRERA, EN PLENA JUVENTUD

Mi adora Isabel, abogada, kabalista, modelo, comunicóloga y con todos los atributos que disfrutamos de los jóvenes de Querétaro, aunado a ser hija de un matrimonio muy querido como el magistrado Jorge Herrera Solorio y Roxanna; hoy le dedicamos las líneas de Lipstick para mandarle un saludo por el día de cumpleaños, decirle que muchos nos encanta verla en las redes sociales con sus mensajes “atrevidos” e ingeniosos.

ALEJANDRA GONZALEZ, MUJER INCREÍBLE

Tiempos difíciles estamos viendo por muchas situaciones, pero cuando me encuentro con la redes sociales de Alejandra González; no me dejarán mentir, nos regala luz, buena vibra, esperanza, fe y nos ayuda reflexionar y sentir que todo se puede; que somos seres maravillosos que estamos aquí para cumplir una misión, para llenar la vasija de luz y trascender. Te admiro por tu fortaleza y tus ganas de seguir adelante. No me cabe duda que saldrás triunfante. Eres admirable.

CUMPLEAÑEROS EN PUERTA

Vivir al máximo y cada día, cada instante, es los que nos deja el 2020. Felicidades a quienes cumplen un aniversario más en esta semana: Ruby López Vivas, Marina Molina, Carolina Barredo, Laura García, Edgar Vázquez, Erika Quintero, Viviana Hernández, Rosalba Nieves, Joaquín Saldaña, Ana Hilda Alcocer, Daniel Alejandro Palacios, Paty Morales, Pablo Meré, César Torres y muchos más.