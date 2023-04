Lo que no nos define | ¿Cambio de bando?

El pasado 5 de abril, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en coordinación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, arribaron a Pekín con el propósito de persuadir a China en lo relativo al conflicto Rusia-Ucrania, y también para fortalecer los lazos con uno de sus socios comerciales más importantes.

Si bien el encuentro se dio después que Von der Leyen acusara a China de tratar de moldear el orden internacional a su medida; la visita culminó con una serie de declaraciones por parte de Macron que develaron en sí un discurso similar al de Pekín, según el cual Europa pareciera ser un mero apéndice de EUA.

En este marco, cabe señalar que durante el fin de semana, el ejército chino llevó a cabo ejercicios militares que simularon un bloqueo de la isla de Taiwán durante tres días, haciendo de la visita un latente riesgo en lo que refiere a un –cada vez más probable– ataque a Taiwán.

A primera vista, parece ser que Xi Jinping aprendió de los errores de Putin, quien quedó sorprendido por la unidad con la que la comunidad internacional apoyó a Ucrania tras su ataque; pues a pesar de contar con un amplio arsenal, China está más que consciente de que requiere de un enfoque más dividido para lograr sus objetivos.

Desde tiempo atrás, diplomáticos y legisladores en EUA y en Europa han criticado a Macron por ser suave con Pekín y crítico preocupante con EUA, especialmente dado que Washington ha sido un firme defensor de Europa, mientras lidia con las consecuencias de la invasión de Ucrania.

A su vez, destaca que el viaje ha provocado malestar por la forma en que el presidente francés fue acompañado por una gran delegación de líderes empresariales y, el anuncio de un acuerdo lucrativo en China por parte de Airbus.

No obstante, la amenaza presentada por la China de Xi Jinping no parece ser plenamente entendida ni por la población europea ni por sus líderes políticos y empresariales. A pesar de que Xi es un dictador que utiliza tecnología de vanguardia para imponer un control total sobre la sociedad china, los europeos consideran a China principalmente como un importante socio comercial. Sin embargo, no aprecian que, desde que Xi se convirtió en presidente y secretario general del Partido Comunista, ha establecido un régimen cuyos principios fundamentales se oponen drásticamente a los valores sobre los que se erigió la UE.

La reunión entre el presidente francés y su homólogo chino fue sin duda un hito histórico que marca un antes y un después en las relaciones entre ambos países; pues se llevó a cabo en un momento en que la comunidad internacional ha expresado preocupación por el aumento de la influencia de China en el mundo y su postura en cuestiones como los derechos humanos y la democracia.

Aunque si bien se trata de un recordatorio de que la cooperación internacional y el diálogo son fundamentales para abordar los desafíos globales en un mundo cada vez más polarizado y dividido, pareciera que, como afirman diversas voces, se trató de una visita poco fundada y por demás riesgosa.

¿O será el bando lo que no nos define?





Consultor y profesor universitario

Twitter: Petaco10marina

Facebook: Petaco Diez Marina

Instagram: Petaco10marina