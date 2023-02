La naturaleza de la población mundial ha cambiado significativamente en los últimos años. En concreto, dichos cambios han sido suscitados por el agigantado desarrollo de las nuevas tecnologías que si bien han permitido realizar un sinnúmero de actividades, también han traído consigo una serie de problemáticas que son objeto de reflexión.

No se debe olvidar que como aseguraba Bunge, la tecnología es la mera extensión de nuestro propio cuerpo e intelecto. Sin embargo, a pesar del lamento romántico, por parte de ciertos sectores de la población, contra la supuesta maldad de la tecnología, ésta ha conseguido alcanzar la primacía sobre los diversos asuntos humanos; ya que es evidente e indiscutible que vivimos en un mundo altamente tecnológico.

En ese sentido, el reciente incremento e implementación de inteligencias artificiales (IA) en distintos servicios y/o portales de la web, ha conformado el siguiente paso de la integración tecnológica en la vida humana. En concreto, quisiera referirme a un caso específico, a saber, el ChatGPT.

Se trata de una plataforma de inteligencia artificial con un modelo de procesamiento del lenguaje natural, el cual genera texto, aparentemente coherente, en respuesta de una variedad de consultas por parte de los usuarios; lo cual permite su utilización para labores que van desde la generación de texto básico hasta su empleo académico.

Este último punto, ha ocasionado diversas preocupaciones que van en torno al aspecto ético, pues modelos de lenguaje como ChatGPT, traen consigo problemas de integridad y originalidad, ya que al ser capaces de desarrollar textos complejos, puede llevar a la devaluación trabajo humano; de modo que se socave la credibilidad del mismo.

Asimismo, me viene a la mente el problema de la homogeneización del pensamiento humano, ya que al volverse su uso una constante, la creatividad humana para desarrollar ideas y puntos de vista se tornará prácticamente nula, ante la factible posibilidad y simpleza de emplear dicho sistema.

A su vez, destaca el hecho de que el ChatGPT no está diseñado para proporcionar un contexto adecuado para la información que genera, ya que éste se basa únicamente en la información de entrada y los datos con los que fue configurado de inicio. En ese orden, cabe la posibilidad de que uso devenga en la propagación de información falsa o sesgada. Sin embargo, no cabe duda que cuanto más se use la plataforma, más entrenada estará para proporcionar resultados más sofisticados.

En tales circunstancias, considero que no podemos ignorar que la tecnología nos ayuda a simplificar la elaboración de las tareas. No obstante, se debe contemplar un uso crítico y responsable de la misma. Usualmente, la sociedad reacciona de manera exagerada ante los posibles peligros de la IA, lo que impide un pleno adentramiento a escenarios futuros. En ese entendido, si bien debemos ser cautos, también tenemos que permanecer abiertos a cambios inevitables.

