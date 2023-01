En las ciudades invisibles no se encuentran ya ciudades reconocibles, afirma Ítalo Calvino en su libro Las ciudades invisibles. A mi juicio esta obra se trata de uno de los libros más fascinantes que he leído, cuya narración suscita diversas cuestiones al lector, como es del contexto urbano actual.

En él se relatan diversos momentos y tipos de ciudades que reflejan entornos felices y se desvanecen continuamente, escondidas en las ciudades infelices; hecho que me extrapoló al caso contemporáneo, cuyas urbes no son sino el anuncio de una profunda inhabitabilidad que aqueja a sus pobladores. En ese sentido, si bien las ciudades invisibles no se encuentran en espacios reconocibles, éstas sirven como una reflexión de lo acontece en actualidad.

La ciudad contemporánea se ha presentado como un lugar inhabitable, esto se refleja en la encuesta sobre felicidad y bienestar realizada por Arias Consultores, según la cual de total de los entrevistados 43.9% considera que tiene una buena calidad de vida, mientras el 48.7% la considera regular y el 7.4% mala. Y quizá si bien se trata de un problema que ofrece varias dificultades, parece que la más evidente es el rubro ambiental.

En la actualidad, si bien la raíz de la mayoría de los problemas que plantea el urbanismo es la explosión demográfica que deviene en una alta densidad de población, también se debe de que se han construido con el simple objeto de edificar para alojar a grandes masas, mas no con el fin de ser habitable, sustentable, pero fundamentalmente sostenible.

De acuerdo con la la ONU, en la actualidad, más de la mitad de la población mundial se concentra en urbes y, se estima que para el año 2050 la proporción llegue a 70%. Dicho fenómeno resulta alarmante en tanto que hasta el momento el modelo urbano ha resultado insostenible.

En ese orden, destaca que a pesar de que las autoridades se han comprometido a cumplir iniciativas como las planteadas Agenda 2030, las medidas no han logrado satisfacer las exigencias. Por ello resulta urgente que se centren todos los esfuerzos en desviar la urbanización de su rumbo actual y reencaminarla.

Por lo que parecería que el esquema que destaca como la transición óptima es la ecociudad. Lo anterior, teniendo en cuenta que bajo este esquema se busca que las ciudades se autoprovean de recursos y, que a su vez, reduzcan las causas que aceleran el calentamiento global.

En ese sentido, los mecanismos propuestos bajo el esquema de las ecociudades contemplan la implementación de infraestructura verde y azul, para que así se consigan beneficios como una mayor absorción de CO2 y producción de O2, retención de partículas de polvo, regulación de la humedad y la temperatura, entre otros.

El desarrollo sostenible es un proceso multidimensional, cuya vertiente ambiental vislumbra un espacio de oportunidad para esgrimir una transición positiva hacia entornos sanos, tanto a nivel físico como anímico en la población.

¿Serán las ciudades invisibles lo que no nos define?