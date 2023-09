“Hoy tenemos la habilidad para hacer del mundo un infierno y estamos en camino de hacerlo. Pero también tenemos la habilidad para hacer todo lo contrario”. Esta frase, esbozada por Marcuse, ha resonado en mí desde que la inteligencia artificial (IA), representada por la súbita irrupción de Chat GPT, dejó de ser un tema exclusivamente técnico para adueñarse del modus vivendi de nuestra sociedad.

Pues a medida que la IA se consolida como una fuerza omnipresente en nuestras vidas, ha surgido un consenso entre las democracias respecto a la necesidad de que esta tecnología sea confiable. Sin embargo ¿Qué implica exactamente la confiabilidad en el contexto de la IA?

Desde la perspectiva de la UE, la IA confiable debe ser, ante todo, legal, cumpliendo escrupulosamente todas las leyes y regulaciones aplicables. Además, debe ser ética y sólida desde perspectivas tanto técnicas como sociales; ya que, incluso con buenas intenciones, los sistemas pueden causar daños no deseados.

Por otro lado, EUA ha definido la IA confiable como válida y segura, mejorada en términos de privacidad y en cuanto a la gestión de sesgos perjudiciales. Sin embargo, aunque ambas partes reconocen la importancia de estos aspectos, difieren en sus enfoques para lograr la confiabilidad, lo que ha dificultado la consecución de compromisos concretos en el Consejo de Comercio y Tecnología UE-EUA.

Frente a esta disparidad, organizaciones internacionales como la OCDE han intervenido para llenar el vacío regulatorio, buscando garantizar todos aquellos principios que enfatizan el beneficio para las personas.

Por lo que en el ámbito de la regulación, la UE ha avanzado con la Ley de Inteligencia Artificial, que busca establecer un estándar estricto para la legislación de IA, categorizando los sistemas según su nivel de riesgo en cuatro categorías e imponiendo requisitos y limitaciones específicos. Mientras tanto, EUA ha optado por un enfoque más flexible con propuestas no vinculantes, como el Marco de Gestión de Riesgos de Inteligencia Artificial del Instituto Nacional de Normas y Tecnología y los Compromisos Voluntarios del Sector Privado de la Casa Blanca.

No obstante, no es de sorprender que la aplicación de estas legislaciones plantean grandes desafíos, especialmente en lo que respecta a la supervisión y la carga de cumplimiento para las pequeñas empresas y startups.

De modo que si bien tenemos la capacidad tanto de construir un futuro lleno de avances como de desencadenar un caos indeseado, no debemos olvidar que nuestra mirada no debe ser temerosa, sino precautoria. Por ello, no cabe duda que la búsqueda de una IA confiable es un desafío global que requiere una profunda colaboración entre los diversos actores de la sociedad. La convergencia de enfoques y la definición de estándares comunes serán esenciales para asegurar que la IA sea una fuerza para el bien, en un mundo donde ha irrumpido con una fuerza sin precedentes.

¿O será la confianza lo que no nos define?





