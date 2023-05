Lo que no nos define | De la oportunidad al progreso

«Para pensar en el futuro, hay que detenernos a pensar en el pasado», afirma Ja-Naé Duane, experta en tecnologías emergentes. Esta perspectiva me resulta especialmente acertada, ya que no podemos aprovechar plenamente las oportunidades que se presentan, si no somos capaces de examinar tanto los errores como los aciertos del ayer.

Pensar en el futuro va más allá de ser simplemente un ejercicio entretenido para nuestra imaginación. Se trata de una actividad a la que nuestro cerebro responde de formas asombrosas y previamente desconocidas. Ante esta realidad, resulta esencial que los mexicanos reflexionemos profundamente y reevaluemos cada una de las experiencias que nos han conducido hasta donde nos encontramos en este momento. Debemos mirar hacia atrás, para así forjar un futuro prometedor y lleno de posibilidades que, en su caso, ponen sobre la mesa las tecnologías emergentes.

Actualmente, estamos inmersos en un constante flujo de información y avances tecnológicos que transforman rápidamente nuestra sociedad. Cada día, nuevas invenciones y descubrimientos surgen, prometiendo hacer nuestras vidas más fáciles y conectadas. Sin embargo, en este frenético impulso hacia un futuro cada vez más tecnológico, es crucial detenernos y reflexionar sobre cómo podemos aprovechar la oportunidad de utilizar la tecnología y la innovación para reimaginar el futuro de México.

El aprovechamiento de la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA), se ha convertido en un factor crucial para el progreso de México, pues en un mundo interconectado y altamente competitivo, es esencial que nuestro país se posicione como un actor destacado en la vanguardia tecnológica; ya que al aprovechar estas herramientas innovadoras, no sólo se impulsará el crecimiento económico, sino que también se abrirán nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los mexicanos en diversas áreas.

Aunque si bien, se pueden vislumbrar consecuencias negativas de ello, la tecnología y la IA tienen el potencial de revolucionar sectores clave en México que van desde la industria manufacturera o empresarial hasta la atención médica y la educación, trayendo consigo avances significativos en la eficiencia, la productividad y la competitividad.

Por lo que para mantenernos a la vanguardia y aprovechar al máximo estas herramientas, será fundamental fomentar la formación de talento en estas áreas, promover la investigación y la innovación, así como establecer alianzas estratégicas entre los sectores público y privado.

En tales circunstancias, no debemos olvidar que el futuro de México depende de nuestra capacidad para abrazar y adaptarnos a las oportunidades que la tecnología y la IA nos ofrecen, más allá de demonizarlas.

¿O será la tecnología lo que no nos define?





Consultor y profesor universitario

