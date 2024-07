Lo que no nos define | Entre Washington y Beijing

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y China, México se encuentra en una posición delicada, atrapado en una dicotomía estratégica que define su política exterior. La reciente guerra comercial entre las dos potencias ha reconfigurado no sólo las dinámicas comerciales mundiales, sino también la integración regional en América del Norte, marcada por la transición del TLCAN al T-MEC.

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, el vínculo entre México y China ha crecido, aunque de manera distinta a la observada en otros países latinoamericanos. A pesar de ser uno de los principales proveedores de Estados Unidos y una significativa fuente de importaciones para México, China no ha dejado una huella tan marcada en el tejido industrial mexicano como en otras partes del continente.

Además este acercamiento tampoco ha estado exento de desafíos. La competencia directa entre las manufacturas chinas y mexicanas genera tensiones en ambos sectores empresariales, complicando la percepción pública sobre la relación bilateral. Eventos recientes, como la cancelación de proyectos de infraestructura y la controversia en torno a Dragon Mart en Cancún, han subrayado las precauciones de México al manejar la expansión china en su territorio.

A su vez, las crecientes tensiones entre Washington y Beijing plantean retos significativos para México. A medida que Estados Unidos adopta una postura más confrontacional hacia China, nuestro país se enfrenta a la difícil tarea de equilibrar sus intereses político económicos con la presión estadounidense.

En ese sentido, con la llegada de un nuevo gobierno en México, se introduce un nuevo elemento en esta ecuación. Mientras que la nueva administración reconoce la importancia de la relación con Estados Unidos, también ha expresado su compromiso con fortalecer los lazos con China. Esta dualidad plantea interrogantes sobre cómo se manejarán las próximas negociaciones del T-MEC en 2026, donde el rol de China será un tema central.

En ese contexto, la complejidad no sólo radica en los intereses económicos y comerciales, sino también en la autonomía política y la capacidad de México para definir su propia agenda exterior. A medida que se acerque la revisión del T-MEC, nuestro país enfrentará el desafío de equilibrar su dependencia económica con Estados Unidos y sus intereses estratégicos con China.

La dicotomía mexicana frente a China, por tanto, no se limita a una simple elección entre aliados comerciales, sino que representa un delicado acto de equilibrio entre dos potencias mundiales con agendas y expectativas divergentes. En este escenario, México se encuentra en una encrucijada estratégica que requiere no sólo de pragmatismo, sino también de astucia política y diplomática. La manera en que nuestro país navegue esta dicotomía determinará no sólo su futuro económico, sino también su posición en el tablero geopolítico.

¿O será Washington y Beijing lo que no nos define?