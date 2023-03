Lo que no nos define | Espacios plurales: ciudades dignas

Desde los sesenta, Jane Jacobs anunciaba la existencia de un nostálgico mito, según el cual, si tuviésemos suficiente dinero, se revertiría el declive de los grandes y grises barrios residenciales, se potenciaría a la clase media y, quizá, hasta se resolvería el problema del tráfico urbano.

No obstante, como bien decía, se trata de un mero mito. Han pasado por lo menos sesenta años desde el anuncio de la muerte de las grandes ciudades y, desde entonces vivimos las consecuencias de la construcción de “máquinas de habitar”, con viviendas de alto costo que apenas respetan la escala humana y el cese de la edificación de espacios públicos, para en su lugar, construir vías rápidas que desintegran la vida en común.

En ese contexto, me parece sumamente válido pensar que ello no ha sido un intento por reordenar las ciudades; sino por saquearlas. No debemos olvidar que la diversidad es algo connatural a las grandes urbes; sin embargo, también se trata de uno de los principales problemas a la hora de abordarlas. Por ello, para entenderlas debemos ocuparnos abiertamente, de las combinaciones o mezclas de usos, mas no de éstos por separado; pues no es de extrañar que desde hace ya varios años, la calidad de la estructura de la ciudad está directamente relacionada con el bienestar físico y anímico de sus habitantes.

En ese sentido, destaca que, según la última encuesta realizada por Arias Consultores a 15,635 ciudadanos mexicanos sobre felicidad y bienestar, el 43.9% considera que su calidad de vida es buena, el 48.7% la considera regular y el 7.4% la califica como mala. No obstante, es importante destacar que el alto índice de bienestar no debe eliminar el hecho de que un 7.4% de la población mexicana sigue insatisfecha.

Por tanto, se deben emprender esfuerzos para reducir este porcentaje. Se puede especular que la causa de esta insatisfacción estriba en la falta de inclusión de grupos minoritarios, la calidad y nivel de la educación, y fundamentalmente en la cantidad y calidad de espacios urbanos que fomentan el desarrollo de las capacidades de los habitantes en diversos ámbitos.

Como puede suponerse, la incomodidad y la falta de vida pública de calle son simplemente dos de los subproductos de su monotonía residencial. En ese orden, mientras sigamos creyendo que la diversidad urbana representa caos, su irregular génesis permanecerá como un misterio.

Finalmente, es importante señalar que, si bien se han realizado esfuerzos para garantizar una vida digna a los habitantes, el complejo panorama actual ha ralentizado este proceso. Por ello, es necesario formular programas urbanos enfocados en una vida digna, con el objetivo de aumentar el bienestar de los individuos, las familias y especialmente de las minorías; pues de ese modo se promoverá progresivamente la participación en diversos ámbitos, lo que a su vez, redundará en la sostenibilidad de las ciudades.

¿Será la pluralidad lo que no nos define?





