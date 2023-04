En un momento de fragilidad institucional generalizada y de cuestionamientos a los modelos democráticos imperantes, la guerra aqueja a Europa. No obstante, parece ser que no sólo se trata de un conflicto meramente armado, sino que a su vez, vislumbra una pugna mediática en la que cada parte intenta imponer su narrativa a toda costa, desestimando la diplomacia y dejando poco margen para el diálogo.

Entre otros, esta guerra de narrativas en torno al conflicto en Ucrania, ha llevado a posiciones extremas entre los líderes. Sin embargo, no debemos olvidar que, en un contexto democrático, toda posición tiene cabida en el espacio público, ya que éste sólo es posible en la medida en la que el diálogo es plural.

En ese entendido, considero pertinente traer a colación el reciente, y polémico, mensaje por parte del presidente, Volodímir Zelenski, hacia legisladores mexicanos, mediante el cual, en el marco de la reunión del Grupo de Amistad México-Ucrania, hizo un llamado a México a mostrar su liderazgo y apoyo a los principios globales de paz y respeto a la soberanía, aunado a su petición de organizar una cumbre con líderes latinoamericanos para mostrar su unidad y oposición frente a su invasor; pues considera que si bien ambos países hablan distintos idiomas, pueden entenderse desde una óptica del dolor que busca incansablemente la seguridad de sus ciudadanos.

Es preciso recordar que en octubre del año pasado ya se había considerado la posibilidad de que Zelenski se dirigiera a los legisladores, cuando el presidente del parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, y el presidente de la Cámara de Diputados de México, Santiago Creel, sostuvieron una videollamada. Sin embargo, en ese momento ello no fue posible, pues hubo resistencia por parte de los Grupos Parlamentarios.

Debido a que desde el inicio de la invasión rusa, el Gobierno mexicano ha tenido una postura ambivalente sobre el conflicto, lo que le ha valido diversas críticas, que se han sumado tanto las dirigidas por la creación del Grupo de Amistad México-Rusia, como aquellas emitidas por la visita de cuatro legisladores mexicanos a Ucrania.

No obstante, quisiera detenerme en este punto, pues me parece que hay una distinción importante, ya que como sucede en estos dos Grupos de Amistad y los 98 restantes, las competencias de los mismos son meramente protocolarias, sumamente limitadas y, por definición, no representan la postura oficial ni institucional de la Cámara de Diputados, como en efecto se pudo ver el día de ayer.

En ese orden, cuestionarnos si los legisladores, a través de la diplomacia parlamentaria y los Grupos de Amistad, pueden realizar acciones que incidan en la conducción de la política exterior, es por demás relevante, y aún más en un contexto donde la narrativa toma cada vez más valor en el campo de guerra.

A más de un año del inicio de la guerra, la ambivalencia ya no se presenta como una posición neutral. En ese sentido, quizá es momento de atender el mensaje ucraniano, pues ¿será, como afirmó Zelenski, que no condenamos de manera igual a los que matan a civiles?.

¿O será el protocolo lo que no nos define?