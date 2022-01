Lo que no nos define | La salud del presidente

El estado de salud del presidente López Obrador fue uno de los principales temas de discusión nacional esta semana, luego de que el pasado 21 de enero fue sometido a un cateterismo cardíaco en el Hospital Central Militar. Dicha intervención se programó para semanas previas, así lo dio a conocer en un video, sin embargo tuvo que posponerse debido a que el mandatario se contagió de COVID-19 —por segunda ocasión—.

Cabe recordar que Andrés Manuel presenta un historial médico delicado: sufrió un infarto agudo de miocardio en diciembre de 2013 y, desde entonces, se encuentra bajo revisión periódica. En aquel entonces tenía 60 años de edad, hoy tiene 68. Además, es hipertenso. De acuerdo con cifras de SPIN, el viernes de la semana pasada se cumplieron 916 días desde que López Obrador aseguró que entregaría sus análisis de salud. No lo ha hecho. ¿El presidente puede reservarse cuestiones que, en el fondo, deberían ser de dominio público? No lo creo.

No estamos hablando de un asunto trivial. La salud del presidente representa un tema de seguridad nacional que no debe ocultarse —por ejemplo, Adolfo López Mateos padecía de fuertes migrañas derivado de problemas neurológicos—. La vitalidad del titular del Ejecutivo federal es fundamental para el correcto funcionamiento de México. En consecuencia, los ciudadanos tienen derecho a estar puntualmente informados sobre su condición a pesar de que no es obligatoria la publicación de sus estudios clínicos —varios dirigentes de otras naciones los difunden de manera regular—.

Con el propósito de garantizar la gobernabilidad del país, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé en el artículo 84 ciertos mecanismos legales en caso de que haya una falta absoluta del presidente en los primeros dos años del sexenio (interino) o en los últimos cuatro años (sustituto).

Todo indica que Andrés Manuel concluirá su período de gobierno sin ningún impedimento. Es una excelente noticia que “hay presidente para rato”; inclusive regresará a sus giras. En medio del complejo escenario por el que atravesamos, se requieren garantías de estabilidad. Indudablemente, la salud del presidente de la República es un factor que atenúa o eleva la incertidumbre. Él es, en última instancia, el capitán del barco denominado “México”.

La investidura presidencial conlleva un enorme dinamismo e intensidad en las actividades del día a día, en virtud del tamaño de la responsabilidad. Como mexicanos debemos mostrarnos empáticos y solidarizarnos respecto al estado de salud del presidente.

¿Será un buen estado de salud lo que no nos define?









Consultor y profesor universitario

Twitter: Petaco10marina

Facebook: Petaco Diez Marina

Instagram: Petaco10marina