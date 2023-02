Durante esta semana, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, emprendió una gira a Londres, París y Bruselas, para pedir apoyo a otras naciones con el envío a su país de aviones de guerra, lo cual fue recibido con escepticismo por los líderes rusos a quienes se enfrenta. Sin embargo, a pesar de ello, los líderes europeos dejaron claro su apoyo a Ucrania ante el suceso bélico. Lo anterior, aunado a las declaraciones de Biden en su Informe a la Nación donde prometía apoyo indefinido a Ucrania, para luchar contra la invasión rusa, suscitaron opiniones adversas que exigían un alto al fuego.

En este marco, cabría decir que toda opinión es válida. Empero, el hecho de que sea o no verdadera o por lo menos acertada, es otra historia. Desde siempre he considerado que frente a todo acontecimiento político debe estar presente la opinión pública, pues uno no sólo es ciudadano por ser acreedor a la nacionalidad, sino fundamentalmente por el derecho y obligación de participar activamente en la toma de decisiones.

No en vano, Habermas aseguraba que dentro de modelos democráticos, la opinión pública jugaba un papel clave, pues ésta no sólo se ejerce en el parlamento, sino en la sociedad misma que recurre a las instituciones para ser escuchada. No obstante, ante esto debemos preguntarnos, si la voz de todos tiene la misma legitimidad frente a otras, para argumentar en torno a temas clave.

Esta cuestión viene directamente inspirada por el hecho de que el pasado 8 de febrero, el cantante británico Roger Waters participó como vocero, en representación del gobierno de Vladimir Putin, en el Consejo de Seguridad de la ONU, para hablar sobre el suministro de armas a Ucrania, lo que según Waters, ha agravado el conflicto.

Desde el inicio de la guerra, Waters se ha mostrado abiertamente en contra de Ucrania, pues los culpa de la agresión de la OTAN y de provocar la invasión rusa. En ese sentido, durante su comparecencia, el artista exigió un cese al fuego inmediato, asegurando que hablaba en nombre de millones que no tienen voz y, a su vez, desautorizando a los ucranianos.

Frente a ello, no es de sorprender que muchas de las personas que asistieron a la junta, condenaron la participación del artista, aunque no necesariamente por su posición frente Rusia, sino por el hecho de que no estaba calificado para opinar en torno al control de armamentos o seguridad europea; como justo lo hizo saber el embajador de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, quien no sólo criticó dicha cuestión, sino que también contraatacó aseverando que se trataba de un nuevo intento de Waters por encubrir otra invasión.

En tales circunstancias, si bien los ciudadanos deben participar en la toma de decisiones; pienso que cuando se trata de situaciones de magnitud que atañen a diversos puntos clave, pero que fundamentalmente tienen de por medio miles de vidas –como es el caso de la guerra–, la voz no sólo debe ser ejercida con tacto, sino bajo un profundo conocimiento en la materia.

¿Será nuestra voz lo que no nos define?