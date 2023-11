Durante esta semana, los líderes de 21 países se reunieron para dar inicio a la cumbre de la APEC, una instancia clave en el escenario internacional. La incertidumbre flotaba en el aire, concentrándose en la capacidad de los líderes para emitir una declaración final en medio de intensas conversaciones que, hasta el momento, no han alcanzado un acuerdo definitivo.

La APEC se enfrenta a la disyuntiva de cómo equilibrar sus objetivos económicos con las realidades políticas y militares que afectan a sus miembros. Se ha expresado la voluntad del presidente chino de fortalecer los lazos con Latinoamérica, destacando la disminución del enfoque de Estados Unidos en la región; mientras que Biden ha buscado reafirmar el liderazgo ante los desafíos que enfrentan los líderes empresariales en un contexto de guerras.

Sin embargo, durante el transcurso de la cumbre, una evaluación del papel internacional fue publicada en The Economist bajo el título "Mexico’s foreign policy is unambitious and erratic", presentando críticas hacia la política exterior de nuestro país, calificándola como errática en cuanto a la falta de enfoque en cuestiones regionales clave, como las tensiones entre Rusia y Ucrania o entre Palestina e Israel, sin condenar el terrorismo, como las fuentes de las tradiciones diplomáticas.

Se destaca la falta de concreción de una agenda específica por parte de la actual administración, limitándose principalmente a diálogos regionales y foros de amistad. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de que la próxima administración ajuste su perspectiva, adoptando un enfoque más incisivo en cuanto estrategias con un impacto internacional significativo.

Todo ello se enmarca en un contexto donde el presidente López Obrador, por primera vez en el sexenio, participó en la cumbre de la APEC. Desde el inicio, los viajes diplomáticos han experimentado una notable disminución; lo cual ha debilitado la presencia de México en la arena global, afectando la reputación de nuestro país.

Expertos advierten que México se encuentra en una posición riesgosa. Cabe tan sólo ejemplificar esto con el hecho de que si bien la relación más importante es con Estados Unidos, se ha descuidado en aspectos económicos y de seguridad. En Latinoamérica, por su parte, la política exterior se ha guiado por ideologías más que por intereses estratégicos, donde los reconocimientos polémicos han debilitado su posición en la región. Además, distanciamientos con socios clave, como España, han dejado a México en una situación incómoda en el escenario internacional.

En tal contexto y con tan sólo unos meses de mandato restantes, las miradas se dirigen hacia la necesidad de un cambio en la política exterior. Se debe restablecer la presencia de México en el escenario mundial, mediante una diplomacia más activa, una cooperación estratégica y una participación renovada en instituciones multilaterales, ya que aún hay muchas oportunidades sin explotar.

¿O será el ámbito internacional lo que no nos define?





