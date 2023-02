Lo que no nos define | Redes ¿sociales?

Las redes sociales estimulan, pero también, frente a sus progresos y beneficios, se presenta una regresión fundamental: el empobrecimiento de la capacidad de entender y de socializar. En ese sentido, poco a poco y conforme se han dado los recientes sucesos relacionados con ellas, se puede decir, lejanamente, que lo que retrataba Sartori como el “Homo Videns”, se ha convertido en una realidad, aunque no necesariamente para bien.

Hoy en día, no nos podemos entender sin hablar de digitalización. Sin embargo, es importante abordar este tema con tacto y sensibilidad, pues se trata del inicio de un nuevo paradigma, que no sólo atañe a la expectativas de vida de la sociedad en general; sino que también hay que tener en cuenta que fue gracias a ellas que durante la cuarentena, pudimos mantener contacto con los nuestros e incluso dar seguimiento a nuestras actividades cotidianas.

En ese sentido, una encuesta titulada The World 's Dream Job, emprendió una investigación con el fin de averiguar las expectativas profesionales de los jóvenes. Sus resultados me parecieron sorpresivos, ya que si bien trabajos como piloto, escritor, maestro, emprendedor y bailarín se mantuvieron a la cabeza de los trabajos de ensueño alrededor del mundo, también empleos como youtuber, influencer y blogger aparecieron entre las primeras doce de opciones de los encuestados, siendo en América Latina, España y parte de Asia donde dichas aspiraciones prevalecieron.

No obstante, es preciso indicar que ello trae consigo una serie de problemáticas, ya que ser acreedor a una audiencia lleva en sí la responsabilidad de proveer de contenido de calidad, pero fundamentalmente responsable.

Durante las últimos años se han registrado una serie de retos en las redes sociales y, si bien no todos son dañinos, el más reciente llamado “reto clonazepam”, ha llamado la atención tanto de las autoridades, como de las familias, pues dicho reto consistía en desafiar a los jóvenes a ingerir clonazepam y aguantar lo más posible el sueño, lo cual no sólo pudo ocasionar intoxicaciones, sino llevar incluso hasta la muerte.

Se puede ver que estos retos ya son un problema de salud pública, pues implican la venta ilegal de medicamentos o de sustancias de dudosa procedencia. Los adolescentes suelen caer en ellos por un deseo de pertenencia o superioridad frente a los otros.

No obstante, aproximarse al tema implica considerar cuestiones de regulación, ya que las redes sociales son, en teoría, espacios de libre expresión, por lo que su regulación implicaría cierta invasión de dicho derecho y, por ende la enunciación de criterios de uso que no necesariamente van de la mano de éste.

En tales circunstancias, cabría reflexionar que la inclusión digital no debe llevar a la insolencia; pues la nuevas generaciones no sólo han nacido bajo la digitalización, sino que también pretenden permanecer en él de manera profesional. No se trata tampoco de criminalizarlas, sino de buscar mecanismos que impidan o mitiguen los daños que puedan ocasionar.

¿Será la insociabilidad lo que nos define?





Consultor y profesor universitario

Twitter: Petaco10marina

Facebook: Petaco Diez Marina

Instagram: Petaco10marina