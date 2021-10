Estamos próximos al cierre de 2021, un año desafiante —en todos los sentidos—. En este contexto, es importante realizar un balance del comportamiento de las distintas variables económicas, así como resaltar los pronósticos que se han elaborado de cara al 2022.

El Fondo Monetario Internacional mejoró las estimaciones de crecimiento económico anual para México: 6.3 % en 2021 y 4.2 % en 2022. Pese a lo anterior, los datos indican que el PIB de México creció 1.5 % —en términos reales— durante el segundo trimestre de 2021, con respecto al trimestre anterior; las actividades terciarias continúan teniendo un influjo predominante.

Hace unos días, el INEGI publicó un informe sobre la balanza comercial durante septiembre de 2021. En resumen: las exportaciones totales se desaceleraron hasta situarse en 41,680 millones de pesos, mientras que las importaciones totales ascendieron a 44,078 millones de pesos. Estas cifras revelan que, en septiembre, el saldo de la balanza comercial registró un déficit de 2,398 millones de pesos. Dicho en otros términos, México consumió más bienes y servicios del exterior que los que envió, desde el país, hacia el resto del mundo.

Dentro de las exportaciones totales no petroleras, las que tuvieron mayor peso fueron las manufactureras, concretamente, las no automotrices. En relación con las importaciones totales, las que tuvieron mayor incidencia fueron las no petroleras seguidas de bienes intermedios —por ejemplo, materias primas—.

El 30 de septiembre, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió incrementar en 25 puntos base la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.75 %. Ahora bien, el INEGI dio a conocer, a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, que la inflación anual fue de 6.12 % en la primera quincena de octubre, muy por encima de la meta objetivo del Banco de México.

BANXICO, en su Informe Trimestral abril-junio 2021, anunció que el tipo de cambio se ha venido apreciando, oscilando en un rango de entre 19.70 y 20.66 pesos por dólar. Así pues, el peso mexicano ha mostrado una mayor estabilidad que otras monedas de economías emergentes, tales como: Chile, Perú y Colombia. Por otro lado, en dicho Informe, El Banco Central apuntó que los precios del petróleo aumentaron derivado de la reactivación de la demanda mundial de combustibles; la mezcla mexicana se ubicó en casi 70 dólares por barril.

El pasado 8 de septiembre, la SHCP presentó al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2022. Entre sus principales cálculos, destacan: crecimiento del PIB del 4.1 %; inflación de 3.4 %; tipo de cambio promedio de 20.3 pesos por dólar; tasa de interés promedio del 5 %; y precio promedio de 55.1 dólares por barril.

Hay indicios de que la economía mexicana está transitando por un proceso complejo, tras haber sufrido una caída pronunciada. En vísperas del 2022, el “foco rojo” estará puesto en la inflación, esperemos que se trate de un episodio meramente transitorio.

El crecimiento y la recuperación económica dependerán de que los recursos públicos se pongan en las manos correctas, así como en dar las señales acertadas independientemente del modelo y de la concepción ideológica.

¿Será un entorno de recuperación lo que no nos define?





