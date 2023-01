¡Cuéntame qué es para ti el dolor y te diré quién eres!, sostenía Ernst Jünger. Desde hace un tiempo he venido reflexionando acerca de esta frase, pues si bien parece que se trata de un vano dicho, se pueden vislumbrar en ella fuertes implicaciones tanto en el ámbito político, pero fundamentalmente en el rubro social.

Byung-Chul Han, filósofo surcoreano, considera que, en efecto, la relación que tenemos con el dolor, revela el tipo de sociedad en que vivimos. Y en ese sentido, si lo traducimos al contexto mexicano actual, veremos que la población en general, se encuentra inmersa en una especie de sociedad paliativa, donde el dolor no sólo debe ser ocultado, sino eliminado, en aras de alcanzar una supuesta realización por medio de la libertad, pero que fundamentalmente sea aprobada por el otro.

Ante esto, me surge la preocupación de que la libertad, tan idealizada desde el siglo pasado, ha perdido su carácter esencial y, se ha convertido en la principal causa de coacción. Pero ¿no es esto lo que cada individuo busca para autodeterminarse?

El constante miedo al dolor ha orillado a la sociedad mexicana a permanecer en un estado pasivo. La democracia no es más confortativa, sino paliativa. Los ciudadanos se han apartado de los foros públicos, donde usualmente acontecía el diálogo y se sobreponían sus exigencias, para permanecer en la comodidad de la privacidad, como si la felicidad aconteciera en una especie de anonimidad ilustrada por medio de redes sociales, donde todo debe ser aprobado.

Ante esto, si bien lo anterior se traduce en la poca participación ciudadana en la discusión de asuntos de relevancia, también se refleja en un extraño fenómeno donde la felicidad se convierte en un mecanismo de control.

La coacción no reside más en la fuerza física, sino en la psicológica, cuya función principal radica convertir al hombre en un sujeto capaz de rendir, insensible al dolor, en la medida de lo posible y continuamente feliz. En la actualidad, se propaga el ideal de establecer un proyecto de vida donde el individuo cree haberse liberado de las coacciones externas, mientras se somete a coacciones internas, de forma que ya no es necesaria la presencia de una autoridad para ejecutar ciertas tareas, sino que el sujeto mismo se explota de forma voluntaria, absolutizando el trabajo.

Como consecuencia de ello, contrario a lo que se busca mediante este estilo vida, se ha visto un incremento en enfermedades como la depresión o el síndrome de burnout. En México se estima que el 75% de los trabajadores padece síndrome de burnout, y que la tasa de depresión en adultos ronda el 4.8%.

Sin duda, a pesar de que el poder puede exteriorizarse como violencia o represión física, no descansa en esto. Las nuevas necesidades y metas que se plantea la población “de manera libre”, no son sino determinaciones sobrepuestas por la sociedad misma, en aras de alcanzar la aprobación por medio de un like.

¿Es la libertad o el dolor lo que nos define?





