Lo que no nos define | ¿Tánatos colectivo?

La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido

Milan Kundera, escritor de origen checo.





Se entiende por tánatos una pulsión referente a la muerte, a la que subyace un patrón de creencias específicas instauradas en el "inconsciente colectivo'', término acuñado por el psicoanalista Carl Gustav Jung. La invasión de Rusia a distintas ciudades de Ucrania es un reflejo de este tánatos colectivo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, informó que el saldo del ataque es de 137 personas muertas y 316 heridas.

El filósofo alemán, Immanuel Kant, asegura que el estado natural del hombre es uno de profunda tensión y constante amenaza en relación con el otro. De este modo, debe instaurarse la paz perpetua entre las naciones, a fin de que las hostilidades no estallen. ¿Estamos en la antesala de una Tercera Guerra Mundial? No lo creo.

Si bien es cierto que Vladimir Putin ha manifestado en su retórica que rusos y ucranianos constituyen "un solo pueblo" en virtud de sus vínculos sociales y raíces culturales, la escisión de un Estado no implica su pertenencia. En 2014, Rusia anexionó a Crimea y, desde entonces, tiene a todo el territorio en la mira.

Desde finales del siglo XX, los aliados declararon su influencia en el mundo occidental. En 2021, Angela Merker concluyó su encargo como canciller de Alemania, dejando un vacío de poder en la Unión Europea que Emmanuel Macron no supo capitalizar. Así pues, el conflicto en Ucrania representa una derrota para Occidente.

Indudablemente, nos encontramos frente a la emergencia de un nuevo orden mundial, donde Estados Unidos está siendo desplazado por otras potencias. En este escenario, Rusia ha establecido una alianza con un país estratégico: China.

El Kremlin deberá evaluar su situación financiera con el propósito de solventar las sanciones económicas que la comunidad internacional le ha impuesto. La eficacia de este mecanismo ha sido ampliamente criticada, ya que no ha logrado disuadir la avanzada rusa. Los principales afectados son institutos crediticios relativamente pequeños.

Lo que sucedió esta semana en Ucrania es un mal cálculo de nuestra existencia. Queremos colonizar el espacio cuando en la Tierra no somos capaces de generar equilibrios ni construir acuerdos duraderos. No comprendemos lo minúscula que es la comodidad y, además, menospreciamos la calma. Pareciera que no aprendemos nada.

Uno de los grandes perdedores de la coyuntura es el Partido Demócrata, máxime de cara a las elecciones intermedias de noviembre. La silla del poder desgasta. Joe Biden ha perdido terreno en política exterior. Fracasó en Afganistán, Medio Oriente y América Latina. ¿También en Ucrania? Una auténtica humillación para Estados Unidos. Ésto los norteamericanos se lo demandarán.

¿Será nuestra tendencia al tánatos colectivo lo que no nos define?





