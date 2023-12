Lo que no nos define | Un paso adelante, dos pasos atrás

Tras una jornada marcada por la ambivalencia, los líderes europeos anunciaron el inicio de las conversaciones para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE), un paso que el presidente Volodymyr Zelensky celebró como una "victoria". No obstante, la sombra de la discordia se cernió sobre la cumbre, cuando Hungría bloqueó un paquete de ayuda financiera multimillonaria destinado a Ucrania, afirmando que las conversaciones sobre financiamiento se reanudarían en 2024; mostrando confianza, pero sin garantizar un avance inmediato.

En ese sentido, la oposición húngara, encabezada por Viktor Orban, revela las complejidades políticas dentro de la UE; pues Orban, conocido por su estrecha alianza con el Kremlin, calificó la decisión de iniciar las negociaciones como ‘completamente insensata e irracional’, subrayando que su país no participó en la misma.

Por lo que si bien el anuncio para iniciar negociaciones genera esperanza para Ucrania, la realidad económica y los desafíos geopolíticos continúan presentes. En primera instancia, los Criterios de Copenhague, que evalúan la idoneidad de un país para unirse a la UE, plantean desafíos, especialmente para una nación actualmente en conflicto, ya que la exigencia de demostrar una economía de mercado, instituciones aptas para defender los valores europeos y una democracia inclusiva, podría requerir una década de esfuerzos.

Simultáneamente, en el otro lado del conflicto, Zelensky llevó su batalla a Washington en busca de respaldo económico y militar adicional. No obstante, el Congreso estadounidense se encuentra dividido respecto a la aprobación de un paquete de ayuda de 61.400 millones de dólares para Ucrania.

Esta situación no sólo ha puesto de manifiesto la complejidad política en el proceso de toma de decisiones, sino que también ha enfrentado al presidente Biden a un escenario político interno convulso, en el que se ve presionado para mantener la palabra de EUA en el compromiso con la seguridad global y la contención de un Kremlin que sostiene que los gestos de apoyo de Occidente hacia Ucrania están llegando a su límite.

Ante esto, no cabe duda que en este juego de poder, donde las piezas se mueven entre negociaciones y bloqueos, Ucrania se enfrenta a un camino incierto. La historia de Europa se está escribiendo en cada movimiento, y el destino de Ucrania pende en el equilibrio de las decisiones políticas y las estrategias de poder.

El mundo observa con atención, consciente de que cada decisión no sólo afecta a Ucrania, sino que también envía señales a través de las relaciones internacionales. De modo que en este complejo panorama, donde la esperanza se entrelaza con las tensiones financieras y políticas, Ucrania se enfrenta a una encrucijada decisiva, donde la búsqueda de respaldo internacional resulta crucial en un contexto donde la urgencia de poner fin al conflicto adquiere una dimensión aún más crítica, pues “si no acaba con la guerra, no es una victoria”, Michel de Montaigne.

¿O serán los pasos lo que no nos definen?





Consultor y profesor universitario

Twitter: Petaco10marina

Facebook: Petaco Diez Marina

Instagram: Petaco10marina