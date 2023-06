Lo que no nos define | Vivir sin violencia

«El perdón es una herramienta que te libera y te sana, no somos jueces, sólo somos los afectos más importantes de nuestros padres. Por lo que cuando dejas de odiar, te liberas y generas una sociedad en paz», Juan Sebastián Marroquín. He traído dicha frase a colación, pues a raíz de una cultura que busca mitigar los males mediante el castigo y la cancelación, en los últimos años, alcanzar la paz en términos de seguridad se ha convertido en uno de los temas más delicados nivel nacional.

La situación que enfrentamos se debe, en gran medida, al problema de salud y seguridad generado por mecanismos implementados desde una perspectiva meramente militar, es decir, reactiva. En tales circunstancias, haber eludido la génesis de la violencia, ha sido la principal razón del caos que padecemos en términos de inseguridad.

Es momento de reconsiderar nuestra estrategia y, tal vez, propuestas como la de Marroquín, que abogan por brindar el perdón, no parecen tan descabelladas si consideramos los efectos asociados con su excesiva criminalización; pues el enfoque actual basado en la represión y la cancelación, ha demostrado ser ineficaz en la lucha contra la violencia, ya que a pesar de todos los esfuerzos realizados, la violencia sigue afectando a nuestras comunidades.

No obstante, declarar dicha paz, implica una transformación radical en nuestra mentalidad y en nuestras políticas públicas. Somos conscientes de que la solución no radica meramente en castigar a los victimarios, sino en centrarnos en la prevención, educación y el tratamiento de la situación. Es fundamental entender que las personas usualmente se encuentran en entornos que suscitan conductas contrarias a la ley. De modo que merecen apoyo y compasión, mas no sólo estigmatización y castigo.

Tenemos que explorar medidas que enfoquen el problema desde sus raíces. Por lo que en lugar de simplemente perseguir y encarcelar a los criminales, debemos trabajar en la desarticulación de las redes delictivas. Sin embargo, esto requiere una cooperación estrecha entre las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, así como una mayor colaboración a nivel internacional para abordar el problema de manera integral.

Necesitamos promover la investigación en el campo, tanto en términos de sus efectos, como en las posibles alternativas, ya que podría tener beneficios significativos, no sólo en términos de seguridad, sino también en materia de generación de ingresos y la reducción de la influencia de los grupos criminales.

Alcanzar la paz en términos de seguridad es un objetivo ambicioso, pero no imposible. Requiere valentía y voluntad política para cuestionar nuestras políticas actuales y explorar nuevas estrategias. Por ello, adoptar una visión más integral y humanitaria, es un paso fundamental hacia un futuro más seguro y pacífico para todos.

¿O será el perdón lo que no nos define?





Consultor y profesor universitario

Twitter: Petaco10marina

Facebook: Petaco Diez Marina

Instagram: Petaco10marina