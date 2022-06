Lo que nos nos define | Vigente y lo necesario

Nuestro país se debate entre dos perspectivas: lo vigente y lo necesario. La primera está caracterizada por los temas de forma, mas no de fondo; me refiero a cuestiones meramente coyunturales que no trascienden la esfera político-electoral. La segunda se distingue por abordar los verdaderos problemas de raíz, es decir, aquellos desafíos que se imponen a la realidad.

En los últimos días, el panorama mediático ha estado dominado por la sucesión presidencial, los "autodestapes" en todos los frentes, los consejos políticos, los presuntos actos anticipados de campaña, las filtraciones de audios y los posibles aspirantes a ocupar el cargo en 2024 —mejor conocidos como “corcholatas”—. Por otro lado, se ha hablado del papel que debería adoptar la oposición, de la formación de cuadros con altura de miras al interior de los partidos y, recientemente, derivado del triunfo de personajes como Petro en Colombia y del advenimiento de Lula en Brasil, de una integración regional enfocada a la izquierda.

Asimismo, dentro de los asuntos que han permeado en el ámbito de lo vigente se encuentra el aumento sostenido y generalizado de los precios —ocasionado por la invasión rusa en Ucrania—, el cual ha motivado a los bancos centrales a realizar movimientos al alza en las tasas de interés con el objetivo de anclar las expectativas inflacionarias. Cabe señalar que el jueves pasado el Banco de México incrementó la tasa en 75 puntos base para colocarla en un nivel de 7.75 por ciento, luego de que el INEGI dio a conocer que en la primera quincena de junio la inflación general se ubicó en 7.88 por ciento.

Pareciera que México se ha sumido en el plano de lo político. Así pues, ¿qué estamos dejando de lado en el terreno de lo necesario? Ahí yacen los principales problemas que aquejan a nuestra sociedad; quizá uno de los más alarmantes es el de la normalización de la violencia y la inseguridad, baste precisar que se han cometido 121 mil 655 asesinatos en lo que va de la presente administración siendo la muerte de Javier Campos y Joaquín Mora, ambos sacerdotes jesuitas, en Cerocahui, Chihuahua, un caso estremecedor que conmocionó a la opinión pública.

Otros componentes que se ciñen a lo necesario son la pobreza, el rezago educativo, la crisis de los sistemas de salud, la quinta ola de COVID-19 y una mayor incertidumbre, el cambio climático, la generación insuficiente de empleos y el bajo crecimiento económico —Goldman Sachs pronostica un 30 por ciento de probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión el próximo año—; así como la ausencia de reconciliación, paz social, respeto de las libertades civiles y la presencia de discursos incendiarios y polarización.

El futuro de México reside en lo fundamental, más allá de lo circunstancial. Debemos comenzar a ampliar dicha visión si deseamos superar nuestra condición como país de cara a los años venideros.

¿Será lo necesario, y no lo vigente, lo que no nos define?





