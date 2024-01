Marcando diferencia | El doble discurso

Desde agosto del año pasado, Xóchitl Gálvez ha mantenido dobles discursos, dice y se “desdice” de muchas de sus declaraciones, y en el tema de la violencia política por razón de género, no es la excepción.

Al respecto de ello, la candidata del Frente Amplio ha manifestado que es víctima de violencia política por el simple hecho de ser mujer, y expresa que el Presidente no ha parado de atacarla. La contrariedad está en que cada acto público, de manera verbal o simbólica, agravia, ofende y calumnia no solo al Presidente sino también a su contraparte, la Dra. Claudia Sheinbaum a quien en últimas fechas increpó a través de diversos medios con la siguiente frase: “Señora Sheinbaum: si le dan permiso, nos vemos en los debates”. Si esto no es ejercer violencia política en razón de género no sé cuál sea el criterio de Xóchitl para decir que es víctima.

Resulta curioso cómo la incongruencia humana hace que miremos lo que nos hacen, pero no somos críticos de lo que hacemos a otros, y justo eso le está pasando a la candidata.

Quizá lo sepan o no, pero la violencia política contra las mujeres es uno de los problemas más complejos que nos impide el ejercicio pleno de nuestros derechos político-electorales y por consecuencia, reafirman el estado patriarcal y acentúa las desigualdades estructurales que vivimos las mujeres que estamos en el ámbito público.

Para explicarme mejor, me gustaría decir que, aunque la frase de la candidata del pan podría no escucharse ofensiva, lo cierto es que, de manera figurada, replica un estereotipo de género en el que se asume que las mujeres en política estamos bajo el mandato de un líder hombre y que no tenemos criterio propio para decidir por nosotras mismas, es más, podría estarse infiriendo, de la forma más machista, que las mujeres somos propiedad de un hombre al cual le tenemos que pedir permiso para hacer algo.

Independientemente de la corriente política o la ideología que tengamos, en ningún caso, debemos permitir y replicar la violencia hacia mujer alguna, ni normalizar ideas arcaicas en las que reafirmamos estereotipos de género que solo terminan afectándonos a nosotras mismas.

Hoy por hoy somos más mujeres las que estamos al frente de un cargo público, de una representación popular o de una responsabilidad gubernamental y al estar más expuestas al escrutinio público también lo estamos para ser objeto de violencia, por ello es fundamental que entre nosotras nos cuidemos o al menos seamos cuidadosas de no formar parte de lo que, por años, hemos buscado destruir.