Medio Siglo

Querétaro podría complicar o frustrar la alianza Va por México entre PAN, PRI y PRD a nivel nacional si es que los panistas locales insisten en hacerles el “fuchi” a rojos y amarillos, aquí prácticamente inexistentes.

Eso explica el repentino envalentonamiento de priistas para hacer auto destapes al Senado y a las mayores alcaldías.

En la reunión del 28 de abril con empresarios locales en el restaurante La República, el dirigente nacional priista Alejandro “Alito” Moreno afirmó que la alianza va completa o no va. Aunque reconoció que a nivel local el PAN está más que sólido sin ellos, las cuentas en otros sitios de interés para el PAN equilibran la balanza.

Eso le pondrá algo de veneno a las negociaciones.





MONSALVO

Rodrigo Monsalvo es otro de los aspirantes a la candidatura del PAN en El Marqués, considerado la carta personal del alcalde más ganador, Enrique Vega Carriles, para sucederlo.

Monsalvo Castelán está por cumplir 6 años recorriendo a diario ese municipio de crecimiento permanente y nos aseguran que, debido a esa cercanía, hasta integrantes de otras fuerzas políticas lo apoyan para que él sea abanderado.

Siempre al lado de Vega Carriles, panistas le atribuyen potencial de triunfo y algunos sectores lo ven como la continuidad de un proyecto para consolidar a uno de los municipios emprendedores.

No se suma a la lista de aspirantes, es que él siempre ha estado ahí.





GILBERTO ES CLAUDIA

A más de un año de las elecciones, ya todo en la agenda pública lleva “chanfle” en lo electoral.

En silencio, el senador morenista Gilberto Herrera Ruiz ganó terreno en la conformación de estructura para el equipo de apoyo a Claudia Sheinbaum.

Sin hacer publicidad creó el Consejo Estatal de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación con el que ha venido trabajando desde marzo pasado incorporando a directivos e investigadores de escuelas de educación superior como el Tecnológico Nacional de México campus Querétaro y San Juan del Río, así como de otros centros de investigación y docencia del estado.

De hecho, apenas este 1 de mayo juntó a casi un centenar de académicos, científicos e investigadores.





FRACASO

El que nomás no avanza es el diputado federal Ignacio Loyola Vera. Hizo un auto destape “de chocolate” como aspirante a la candidatura del PAN al Senado.

El también ex gobernador confió en el alcance de las redes sociales para subirse a la voluminosa lista de suspirantes, pero le falló la estrategia porque su base de seguidores no es ni amplia ni activa y no fue tomado en serio. Tendrá que replantear o reintentar.





SE ACABÓ

Esta semana habrá reunión del Consejo Técnico de Salud para definir las acciones luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19.

En Querétaro, desde hace meses el uso de cubrebocas es opcional.





CRÍTICAS DE LEJOS

En San Juan del Río, la ex titular de la dirección municipal del Deporte, Denisse Vargas Chávez, se convirtió en la mayor crítica de las acciones locales, llenando de mensajes a reporteros y quejándose a todo pulmón en sus propias redes sociales.

Eso sí, sólo lo hace “de lejitos", porque cuando se encuentra en persona con los reporteros mejor les saca la vuelta.

No vaya a ser que le pregunten sobre los problemas que ella dejó.





SUERTUDOS

El Día de la Madre sirvió para la inconformidad de 225 jubilados de la delegación D-IV-8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Tequisquiapan.

Además de señalar la imposición de maestros por ser amigos cercanos al líder de la Sección 24, Francisco Ramírez Labra, este grupo denuncia que no fue considerado para el convivió y rifa de un automóvil que ofrece el gobierno del alcalde Toño Mejía Lira.

Dicen que “el cuate” de Ramírez Labra, el profesor Alfredo Pérez Isidro (ex candidato a la alcaldía de San Juan del Río por Nueva Alianza) determinó que no fueran considerados porque los jubilados han ganado la rifa en celebraciones de otros años.

Y amenazan que, de no ser tomados en cuenta, harán bloqueos y manifestaciones por esta “injusticia”, además de acudir a la Defensoría de Derechos Humanos para denunciar discriminación.