Medio Siglo

Tequis, Feria desangelada

Unidad ¿sin Sosa ni Vega?

El liderazgo de Luis Nava





Diversas lecturas a la reunión que organizó Luis Nava Guerrero entre actores panistas y medios de comunicación.

El pretexto fue la presencia en Querétaro del cantautor español Pancho Varona, el arreglista y cómplice de Joaquín Sabina por 40 años, pero la finalidad fue lanzar señales de certeza y unidad.

Sorprendió la buena convocatoria y el gesto de madurez que mostró Nava de convocar a los suspirantes azules hacia el 24.

Además del anfitrión capitalino, estuvieron el alcalde sanjuanense Roberto Cabrera, el diputado Gerardo Ángeles, Guadalupe Murguía, Josué “Chepe” Guerrero, Agustín Dorantes y Felipe Macías, pero se notaron las ausencias de Roberto Sosa Pichardo y de Guillermo Vega Guerrero.





“PANCHISTAS”

Nada luminosas son las previsiones para el grupo “panchista” dentro del PAN, donde se amplía la división interna porque algunos de sus seguidores han sido puestos a competir por las mismas posiciones.

Sobre todo, no cayó bien que el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, haya sido subido a la carrera por la candidatura al Senado cuando el proyecto del equipo del ex gobernador Francisco Domínguez era ir juntos.





RESUCITADOS

En Morena El equipo de apoyo a Adán Augusto López en Querétaro, denominado #AhoraEsAdanAugusto, optó por adoptar a viejos operadores que quedaron sueltos luego de la recomposición de partidos políticos tras la última elección.

Incorporaron al ex aspirante a candidato a la presidencia municipal de Querétaro por Morena, el abogado y empresario Sergio Borbolla; al ex perredista, el fundador de Redes Sociales Progresistas e integrante de CATEM Querétaro, Ulises Gómez de la Rosa, y al ex priista Reginaldo Rivera de la Torre; junto al ex panista Raúl Reyes Gálvez, también ex integrante de la CATEM Querétaro.





SOLO

Hablando de equipos de apoyo, a quien de plano ya ni siquiera juntan los marcelistas es a Arturo Maximiliano García Pérez, pese a que no deja de trabajar por su cuenta.

En la última aparición pública del grupo que coordina el procurador de Justicia de Hidalgo, el sanjuanense Santiago Nieto Castillo, extrañó no ver al coordinador del Movimiento Progresista, proyecto que hace 7 meses anunciaba con video incluido el notario público ex panista como el grupo de apoyo de base del canciller Marcelo Ebrard en Querétaro.





DESANGELADA

Así lució en su primer fin de semana la Feria Nacional del Queso y el Vino.

De ser hace años uno de los principales productos turísticos del estado, ahora más bien se trata de una fiesta privada con un costo de acceso alto y un cartel artístico de “medio pelo”. No se nota que tenga apoyo de la Secretaría de Turismo de Adriana Vega ni del alcalde Antonio Mejía, más dedicado a impulsar a su hermana para sucederlo y tapar el paso a la panista Daniela algado.

La Feria concentra críticas por lo costoso de ir a comprar botellas caras en un recinto sin nada interesante que ofrecer. Han dejado solos a los expositores que se dicen preocupados ante el riesgo de no recuperar lo invertido en sus espacios.





CAPITALES

Temas como la seguridad y la apuesta por nuevas tecnologías hicieron destacar a Luis Nava en la sesión de la Asociación de Ciudades Capitales, que se realizó jueves y viernes en Guanajuato.

Con un liderazgo construido en 5 años al frente de Querétaro, Nava refrendó que la principal prioridad de su gobierno seguirá siendo la seguridad, por lo que continúa la certificación policial y la gestión para seguir invirtiendo en una corporación preparada y bien capacitada.

Autoridades Federales como Clara Luz Flores, secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública o Arturo Gómez Shuster, especialista en Vinculación Institucional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, reconocieron la apuesta de Querétaro por la seguridad.

En otra de las mesas de trabajo donde resaltó Querétaro entre las ciudades capitales del país fue en la de desarrollo de talentos y tecnologías, donde alcaldes voltearon nuevamente a ver la gestión de Luis Nava por la creación del Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE.