Medio Siglo

Carreteras inseguras

Capital, mano dura

San Juan, asesor VIP





La coordinación entre autoridades estatales de Guanajuato, Michoacán y Querétaro con mandos del Ejército Mexicano debe reforzar mucho más la atención a las carreteras que comparten, que se han convertido en un verdadero “triángulo de las Bermudas” para el transporte de carga de largo itinerario.

Estadísticas de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular señalan que en los primeros 4 meses del año han sido asaltados en la región 120 de las unidades que ellos tienen inscritas.

Pero el dato alarmante viene de la Fiscalía General de la República, que funciona mejor dando estadísticas de delitos que persiguiéndolos: 3 mil 890 robos al transporte de carga en Guanajuato, mil 694 en Querétaro y 241 en Michoacán.





MANO DURA

Ambulantes y “arrancones” son los temas que ha atendido de manera fulminante el municipio de Querétaro, en respuesta a reclamos ciudadanos para poner orden en las calles.

Operativos madrugadores en la Central de Abasto y la Alameda, así como en las “chelerías” de Constituyentes, donde incluso hubo personas detenidas, más otro de inspección en bares problemáticos son parte de la nueva mano dura aplicada por el municipio de Querétaro.

Se nota que Luis Nava apretó algunas tuercas.





ARRANCONES

Sigue el increíble abandono de la vigilancia y del control vial en plena avenida Constituyentes, a sólo unos metros del módulo de policía de la colonia Arquitos.

Todas las noches hay riñas en los bares de la zona, tan sólo hace una semana hasta heridos en una cervecería hoy clausurada, por la final de futbol.

Ahí mismo florecieron de nuevo los “arrancones” y a todas horas, de día y de noche, hay autos estacionados en lugar prohibido o sobre la banqueta, que incluso un lote de autos ya se apropió.

Los policías del módulo lo ven, pero nada nada… hasta que pasa algo grave o algún medio de comunicación lo señala y alguien “de arriba” se lo reclama al secretario Juan Luis Ferrusca.

Y si no pues no, como con los “cochis” del Filósofo de Güémez, no actúa.





ASESOR “VIP”

En San Juan del Río las cosas que llegan de Querétaro inspiran más desconfianza que una perilla mojada en el baño.

Viene a cuento el histórico localismo porque es motivo de una parte de la inconformidad; la otra parte de la crítica es por un gasto excesivo.

Nos señalan que la Secretaría de Obras de Edith Alvarez Flores, ahora tiene 4 direcciones y 8 jefes de área, todos funcionarios foráneos, cuando antes tenía sólo 1 secretario, 1 director de obras y 2 jefes de zona.

Sí, hay mucha obra en San Juan, pero es del Gobierno estatal, no del municipio. Gran parte del presupuesto es para sueldos, nos hacen notar.

Peor aún: según la misma denuncia, pese a tener tanto jefe han pagado casi 400 mil pesos a un asesor externo de nombre José Pío Décimo Salgado Tovar, que fue subsecretario y secretario estatal de Obras con José Calzada.





VENADITO EN EL MONTE

Alejandro Ochoa Valencia se ha apoderado de Morena en Colón. El ex alcalde, quien ostenta el honor de haber sido el primer presidente municipal queretano en funciones en ser encarcelado, sigue en su intento de retomar el poder de ese municipio que gobernó durante 5 años a nombre del PAN, pero en 2024 con Morena y a través de su esposa.

El ex presidiario parece ser más influyente que el mismísimo alcalde Manuel Montes. Ha colocado lonas con la campaña “Morena está de moda” y se toma fotos que presume, así como las de sus reuniones con el senador Ricardo Monreal y Santiago Nieto.