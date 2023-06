Medio Siglo

Morena duerme en SJR

Kuri, estado de derecho

Nigerianos a San Juan





Un conflicto está en riesgo de estallar en San Juan del Río.

Hay molestia en la comunidad de Rosa de Castilla por el arranque de obras para consolidar una comunidad nigeriana de más de 100 personas que vivirán en una superficie de 9 hectáreas con posibilidad de expandirse.

Los lugareños afirman carecer de servicios básicos, que tienen agua una vez por semana y que la luz falla. Por eso dicen que la llegada de extranjeros les complica más la vida.

Esta migración amenaza con ser un problema de muchas vertientes y la administración municipal no se mete, no tiene información. Cuando el conflicto estalle, dirá que nadie le avisó, igual pasó con el juicio del Cecuco, donde el erario perdió una millonada por no tomar con seriedad el asunto.





EN CAMPAÑA

La carrera por la alcaldía de Tequisquiapan tendrá su primer capítulo con el evento de rendición de cuentas que realizará la presidenta del sistema DIF Municipal, Norma Mejía Lira, quien el 24 de junio tendrá un gran evento, arropada por figuras políticas locales y estatales.

Mostrará el músculo necesario para ir por la silla que hoy ocupa su hermano.





PANADERO CON EL PAN…

Agustín es “el bueno”. Pero Agustín el político ya aclaró que él no es Agustín el panadero; porque, aunque a Agustín el político le hubiera gustado ser empresario, toda su vida la ha dedicado al servicio público.

Pero el que es “el bueno”, según la publicidad multiplicada en pintas de bardas, es Agustín el panadero, no Agustín el político ¡Ah…! Entonces ¿para qué gastar en bardas, espectaculares, crear “medios” digitales y distribuir trípticos con sus fotos de bebé y la frase sexy de “mi sueño es hacer realidad los tuyos…”?





MAGIA

A un año de las elecciones, va el segundo mes de los espectaculares con campañas de las revistas Central Municipal y Perfiles promoviendo entrevistas con Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes.

Son más de 60 espacios, cada uno con promedio mensual de renta de 18 mil pesos. Hasta antes de estas dos interesantísimas entrevistas no había negocio editorial con capacidad para una campaña semejante.





CON RUMBO

Querétaro obtuvo por segundo año consecutivo el primer lugar en el Índice de Estado de Derecho 2022-2023 de la organización World Justice Project.

También inició en Corregidora el Modelo de Policía de Proximidad, en el que un policía fungirá como agente para garantizar al ciudadano el acceso a la justicia penal, cívica y cotidiana.

Va en serio la apuesta de Mauricio Kuri por darle rumbo a su gestión con políticas públicas que abonen a la transparencia.





NAVA TEJE FINO

Luis Nava Guerrero destrabó el proyecto de estacionamiento en el mercado La Cruz, bajo la premisa de escuchar, trabajar y resolver.

La mesa siempre estuvo dispuesta para el diálogo entre establecidos y tianguistas y aunque había ganas de levantarse, finalmente imperó la lógica del beneficio de los clientes; el ciudadano de a pie que merece espacios dignos.





PARALIZADOS

Tanta flor que les echan desde el PAN a los morenistas de San Juan del Río, diciendo que van en crecimiento, pero en el partido de la 4T ni siquiera cumplen con sacar procesos internos.

Tuvieron que improvisar la toma de protesta de los comités de base, porque la renuncia de Marcelo Ebrard los obligó a adelantar un evento “pensado para otro día”.





MOVIDITO

Continúa imparable con su promoción, tanto en Morena como en el municipio de Colón, el ex alcalde Alejandro Ochoa.

Ahora se promocionó con fotos al lado de la ex candidata a la gubernatura y aspirante al Senado; ella sí, la más cercana a AMLO, Celia Maya García, ex magistrada que difícilmente ignora los antecedentes del ex presidiario.