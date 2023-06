Medio Siglo

CuelgApp extendida

La reacción "Memo"

Dos ediles problema





Dos alcaldes problema en el PAN: el de Cadereyta y el de Pedro Escobedo.

Uno, Miguel Martínez Peñaloza, porque ni 10 años le dan para resolver un problema doméstico que hoy lo tiene en calidad de prófugo por despojo, mucho menos para atender temas urgentes de su municipio que desde octubre del 2021 y bajo su “mando” está al borde de la quiebra.

El otro, Amarildo Bárcenas, lleva 5 años pateando el botecito de los asuntos urgentes como la seguridad, los taxis piratas y los problemas ejidales, entre muchos otros temas.

Este fin de semana en Pedro Escobedo sucedió lo que nunca antes en todo Querétaro: la ejecución de dos jóvenes al más puro estilo del narco, con un convoy de camionetas y armas de alto poder a plena luz del día.

Mientras Bárcenas se confía porque Mauricio Kuri lo califica "muy chambeador" y él ya piensa a qué posición brincar, en su municipio la inseguridad es la regla de su alcaldía que ya va para el quinto año.





FACTOR MEMO

Cimbra aún al PAN la autocrítica del diputado Guillermo Vega, a quien se lanzaron a desmentir cuando reconoció que en San Juan del Río avanza el partido Morena.

Hay una clara reacción para atender efectivamente y mejor a ese municipio, como sugirió Vega, y mientras su muy cercano Germain Garfias no afloja sus aspiraciones de ser candidato, el alcalde Roberto Cabrera le pone nuevos bríos y da señales de querer tomar el control, aunque sea de una parte del gabinete.

El "factor Memo" sacudió al empoderado PAN en San Juan del Río. Al menos lo hizo reaccionar.





PRIMOROSOS

Todo se transforma para seguir igual. Ahí está el caso de Morena y las asambleas informativas de la semana pasada de sus “corcholatas”. Tanto el equipo de Adán Augusto López como el de Claudia Sheinbaum recurrieron al viejo estilo priista que tanto critican de acarrear gente para tener la multitud que se necesita. No podría ser diferente, si los verdaderos operadores morenistas son ex priistas que se placearon entre la gente y junto a los aspirantes presidenciales.





OCHOA SE CUELA

La reaparición de José Ortiz Arana durante el mitin de Adán Augusto López en el jardín Guerrero llamó la atención porque poco se deja ver. El hermano incómodo de Fernando Ortiz Arana fue llevado y acercado al ex secretario de Gobernación por el ex priista Reginaldo Rivera, quien ese día puso los camiones para acarrear a la gente de El Marqués y estuvo acompañado por el abogado Gonzalo Sánchez y de Antonio Perea “El Tojoy”.

El colmo fue la aparición en el hotel Mirage, junto a Adán Augusto López, del impresentable ex presidente municipal de Colón y ex presidiario Alejandro Ochoa Valencia. O se les coló porque Alejandra Peña no vive en Querétaro y no le pregunta a Ulises Gómez, Reginaldo Rivera y a Raúl Reyes quién es cada quién o porque de plano le vale la imagen de su candidato.

Cualquiera de las dos cosas es igualmente grave.





NAVA AMPLÍA CUELGAPP

Hace años logró desenredar los entramados jurídicos que no permitían al Municipio entrar a dignificar condominios y hoy es un programa exitoso. Luis Nava volvió a demostrar cómo sí, con CuelgApp

Logró ahora llevar la aplicación digital para prevenir llamadas a los 18 municipios. A través de convenios de colaboración, la capital brindó esta herramienta tecnológica que protege el patrimonio de las familias, en tres etapas: la zona metropolitana, el semidesierto y la zona serrana del estado.

Nava es un alcalde práctico y resolutivo, que más allá del color político comparte herramientas de gran valor para la seguridad.