Medio Siglo

Por muy fuerte que sea o que haya sido a nivel nacional la marca del partido Morena, que en 2018 tuvo su punto máximo con el llamado “efecto AMLO” y que hoy gobierna en 22 estados el país, en Querétaro el partido de la 4T nunca ha logrado ser uno solo.

Antes estuvo dividido entre las huestes de Celia Maya, las del hoy senador Gilberto Herrera y las de Santiago Nieto, sin contar al grupo de los más radicales enemigos de las candidaturas externas, pero ahora la guerra de las “corcholatas” presidenciales es lo que marca a las “tribus”.

Con esa lógica, Morena cambiará su grado de competitividad local ante el PAN según quién sea la o el candidato presidencial.

Si es Claudia Sheinbaum la elegida, para empezar, la fórmula al Senado seguramente estará encabezada por Ricardo Astudillo. Gilberto Herrera, sin ser un perdedor, será relegado a diputado federal, y así irán cambiando las apuestas si se diera una sorpresiva elección de Marcelo Ebrard, Adán Augusto o Ricardo Monreal, pero en todos los escenarios locales parece condenado a la marginalidad.

Su esperanza serán los probables errores y el natural desgaste del PAN en el gobierno.





A BILLETAZOS

En San Juan del Río, donde incluso el panismo dice que no le va mal a Morena, los “cuatroteros” tendrán un periodo de convulsión para elegir candidato a la alcaldía.

De a poco el empresario y auto nombrado millonario “envidia de todos”, el expriista y ex neo aliancista Juan Alvarado, ha comenzado a asomarse. Ya se publica en redes sociales como el “gallo” de Ricardo Monreal, igual que ha hecho en el pasado, y a fuerza de billetes se abrirá paso dentro del partido.

La misma estrategia también es utilizada por Edgar “El Güero” Inzunza, quien desde hace meses es señalado como el más aventajado de los suspirantes, pero queda la posibilidad de que decidan postular a una mujer.





ÉXODO GUINDA

Y en Querétaro sigue buscando acomodo Arturo Maximiliano García Pérez, quien va a todas a ver si es chicle y pega.

El fallido ex candidato de Morena a la presidencia municipal de la capital formó su Movimiento Progresista en apoyo a Marcelo Ebrard, junto con el también fallido ex candidato a la alcaldía capitalina por Redes Sociales Progresistas, Carlos Rentería. Pero fueron desplazados por el equipo del procurador de Justicia de Hidalgo, Santiago Nieto Castillo, y el ex priista Juan Carlos Espinoza Larracoechea.

“Desjuntados”, el ex priista Carlos Rentería se fue a refugiar al Partido del Trabajo, mientras que el notario público ex panista ahora reapareció en el grupo de apoyo… ¡a Claudia Sheinbaum!





JALONEOS

Hablando de presidenciables, la visita de la panista Xóchitl Gálvez padeció “manoseo” y el resultado fue un exceso de agenda con eventos y actividades que más que mostrar músculo demostraron los jaloneos para atraer su atención.

El colmo fue el evento del auditorio Arteaga, donde se apreciaron las gradas vacías de un local que no es ningún “gigante” imposible de llenar. Luego, la rodada en bicicleta al Centro, en la que “La Señora X” ya se veía muy cansada.

Fuera de ese exceso, el mensaje del fin a la división nacional y en defensa del desarrollo de los estados fue claro y efectivo: Querétaro es de los lugares que más apoyo en firmas ha dado a Gálvez.





TAMALITOS

Contagiada por la naturaleza madrugadora de Mauricio Kuri, la secretaria estatal de la Juventud, Virginia Hernández, convocó a una conferencia de prensa… ¡a las 7 de la mañana! Seguro que para tratar temas fundamentales para el futuro de la Humanidad. Que alguien le explique.





LIBROS

Desconcertados andan en la Secretaría de Educación y en Usebeq ante la polémica por el contenido de los nuevos libros de texto. Parece que esperarán a ver si los reparten y siguen la línea de AMLO o de plano se ponen en contra y suspenden la entrega, como ya hizo el estado de Chihuahua.

No hay pronunciamientos ni de la secretaria Martha Elena Soto Obregón ni del coordinador Raúl Iturralde Olvera.