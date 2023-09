Medio Siglo

Colón, señales e informe

Segundo frente en Tequis

Seguiré trabajando: Nava





El Querétaro que nos atrevimos a imaginar hace 5 años hoy es una realidad; pero hay mucho por delante, no podemos aflojar el paso porque el éxito de Querétaro, su crecimiento y desarrollo, generan cada día nuevos retos.

Así encaró Luis Nava este domingo su quinto informe de resultados como presidente municipal de Querétaro y recalcó que seguirá trabajando por la tierra que lo vio nacer y crecer, asumiendo compromisos y resultados.

Sin triunfalismos, habló del apoyo a las mujeres con programas exitosos como Con Ellas y la Universidad de las Mujeres; de la inversión histórica en seguridad pública y de programas como Médico Contigo, Condominios y Transporte Integral.

Nava ha enfrentado condiciones que ningún otro alcalde de la capital en sus 5 años de gobierno, para empezar los recortes a machetazos de los recursos federales y la pandemia. Por eso destacó que los resultados son producto de tener finanzas sanas, programas sociales innovadores, políticas públicas humanistas, con obras y servicios públicos para que la ciudad funcione y crezca de manera ordenada.





DE CHIVO LOS TAMALES…

Ya no sólo es incertidumbre, sino hasta desorden lo que hay en el PAN en torno a las candidaturas.

Un ejemplo es Tequisquiapan, donde ningún panista tiene la aprobación y apoyo “desde arriba” como la independiente Norma Mejía Lira para buscar la presidencia municipal.

La hermana del actual alcalde parece ser la apuesta principal de Mauricio Kuri, peeerooo… algunos colaboradores le juegan las contras y apoyan al opositor Héctor Magaña para que le dé a Morena la alcaldía de ese pueblo mágico.

De hecho, el respaldo a Magaña es más allá de lo político y alientan (y alimentan) el progreso empresarial del morenista, brindándole preferencias inigualables para sus negocios. Al tiempo.





… Y AMOR CON AMOR SE PAGA

Hablando de amores furtivos y de relaciones “casuales” entre el PAN y Morena, los senadores queretanos Alfredo Botello Montes y Estrella Rojas Loreto tuvieron que votar a favor de la designación de la magistrada jubilada del Poder Judicial del estado, la morenista Celia Maya García, como nueva integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

Amor con amor se paga, dice AMLO, y así es como pagó el PAN de Querétaro el apoyo de los diputados locales de la 4T al tema del financiamiento al Gobierno estatal.





AVANCES EN COLÓN

Le fue muy bien en su segundo informe al alcalde de Colón, Manuel Montes Hernández. Hizo énfasis en el tema más urgente para ese municipio de creciente valor inmobiliario: el reordenamiento territorial.

Dijo que para eso creó en su administración la Dirección de Reordenamiento Territorial que en octubre entregará 110 escrituras a habitantes del Potrero Galeras y 70 más en 8 comunidades.

La localidad tiene 15 mil claves catastrales, de las cuales 8 mil son impagables para las personas por sus bajos recursos.





DE LUJO

Tan bien le fue a Manuel Montes que, de pura coincidencia, el mismo día de su comparecencia la Fiscalía Anticorrupción encarceló por presunto tráfico de influencias al ex alcalde Alejandro Ochoa Valencia, ex priista, ex panista y hoy metido en Morena.

Para colmo, Mauricio Kuri le envió como su representante a uno de los secretarios más destacados del gabinete, el de Planeación, Antonio Rangel.





¿AÚN HAY MÁS…?

El “sabadazo” contra el ex alcalde Alejandro Ochoa Valencia, detenido en vísperas de que prescriba el presunto delito de haber recibido una cantidad millonaria de dinero por aprobar un proyecto industrial cuando estaba en funciones (2015-2020), podría tomarse como advertencia para otros personajes “exóticos” de la política local como Juan Guzmán, alcalde de Huimilpan en constantes problemas, su ahora “socio” el regidor de Corregidora Héctor González o su padrino y suspirante al Senado por el PVEM, Ricardo Astudillo.