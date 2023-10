Medio Siglo

Chema” Tapia da pelea

Nava mejora percepción

Cabrera no sube predial





El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, no aumentará el impuesto predial en el 2024.

Hizo el anuncio en la sesión de Cabildo del viernes, cuando el Ayuntamiento aprobó la tabla de valores Unitarios de suelo y construcción que sirven de base para calcular el impuesto.

Con este gesto solidario con las familias sanjuanenses, Roberto Cabrera cumple lo que dice en sus encuentros con la ciudadanía. Se trata de uno de los presidentes municipales con más arraigo en su demarcación.

Con el congelamiento del predial un año, Cabrera Valencia cree en San Juan porque sabe que el cuidado de la economía familiar es fundamental; ama a San Juan porque da un respiro a los bolsillos y defiende a San Juan: lo que sí aumenta es el valor de las propiedades.

Un alcalde que está para hacer equipo y llevar adelante a su pueblo, un sanjuanense que conoce su tierra y a su gente.





SILENCIO CÓMPLICE

Hoy que la UAQ va a elecciones de rector con alta posibilidad de una segunda vuelta (que ya es toda una tradición), y para entender quién negocia con quién, se destaca el silencio de dos personajes sobre el presunto plagio de tesis de Martín Vivanco: el del candidato de Ingeniería, Manuel Toledano Ayala, y la de Medicina, Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea.

Ambos se ausentaron del primer intento de sesión del Consejo Universitario sobre el muy penoso asunto.

Luego la de Medicina defendió abiertamente al de Contaduría y Administración y el de Ingeniería ni a favor ni en contra.

Por cierto que el caído Vivanco aún no hace pública la carta de declinación.





RÁNKING NAVA

Aunque no será candidato a nada, Luis Nava sigue generando resultados y el INEGI lo confirma:

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reporta dos buenas noticias que responden los ciudadanos de la capital: en el último año la percepción de seguridad mejoró 7.3 puntos porcentuales y, por otro, la percepción del desempeño de las autoridades para resolver los principales problemas de la ciudad aumentó 5.5 puntos.

Las mediciones del INEGI en Querétaro se suman a otras de buena calificación para el alcalde capitalino, como la de C&E con 77% de aprobación del desempeño, pese a que va en su quinto año de gobierno y lo natural sería el descenso.





ESO SÍ “ARDE”

Y hablando de perfiles en ascenso, ahí está “Chema” Tapia, cada vez menos desconocido porque está en permanente campaña, y quien al parecer será la apuesta de la 4T por la alcaldía de Querétaro.

Se dice cercano a Claudia Sheiunbaum y es la propuesta del PVEM para su alianza con Morena y el PT.

Tanto apoyo no pasa desapercibido para personajes como el ex futbolista y ex candidato Adolfo Ríos, quien de ser “cercano” del PAN (hizo videos con Mauricio Kuri y sonó para dirigir el Indereq hace meses) ahora se toma fotos con el morenista. No con “Felifer”, no con Agustín ni con otro panista.

Al grito de “¡hagamos que las cosas pasen!”, el Arquero de Cristo inauguró una clínica de futbol de “Chema”.





HELADOS

Así dejó Xóchitl Gálvez a los panistas queretanos con la opinión de que la alianza con PRI y PRD debe mantenerse en lo local, es decir que el Frente Amplio por México se replique.

En entrevista con Guillermo González Hudson, la virtual candidata presidencial abrió la puerta para que priistas y perredistas reciban tratamientos de reanimación vía candidaturas.

Del otro lado los morenistas son rabiosamente felices porque el PAN local cargará con los negativos del PRI más el disgusto ciudadano por el exceso de obras y a crisis de movilidad. Eso les alfombrará el camino, dicen, en el proceso electoral del próximo año.





LIMÓN PARTIDO

Se le juntó lo lavado con lo planchado, por no fijarse a quién invita a su casa, al dirigente estatal de Movimiento Ciudadani, César Cadena.

Le intentó dar “golpe de estado” el dizque empresario y delegado de la Fundación Municipios en Movimiento, Manuel Urquiza, quien lo acusó de mala conducción del partido y se propuso para hacerse cargo.