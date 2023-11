Medio Siglo

Un transa a la cárcel

PAN, pocos deciden

Habrá brazos caídos





Con una dirigencia omisa o ausente desde hace más de 2 años, el PAN queretano no cuenta hoy con los contrapesos internos de otras épocas y eso lo hará débil.

Tampoco tiene la certeza de que muchos perfiles para sus candidaturas realmente sean competitivos, pues esa valoración se concentra en pocas personas y han comenzado a pesar más los vínculos de amistad, los apellidos o la decisión de bloquear a ciertos grupos.

El PAN tiene enfrente y no ha podido valorar, pues la conocerá hasta que arranquen las campañas, el inevitable desgaste de gobernar, ese enojo que podría llevar a los electores a votar en contra porque no fueron beneficiados o de plano afectados.

Y no obstante que desconoce el tamaño de ese enojo, todo indica que el PAN apostará por fórmulas plagadas de jóvenes pocas veces probados o crecidos a la sombra de veteranos que esta vez fueron marginados.





BRAZOS CAÍDOS

El partido de la inoperante Leonor Mejía ha comprado una alianza que parece tan cara como innecesaria.

Esa asociación, el raro acuerdo sobre las candidaturas y las inminentes designaciones causan enojo en una parte de las bases del PAN: algunos liderazgos no es que vayan a operar en contra durante el proceso, porque tampoco hay una fuerza que los atraiga, pero simplemente no van a operar porque el juego, opinan, está mal repartido. Al tiempo.





MORENA, IGUAL

Pero en la Alianza de la Defensa de la Transformación las cosas tampoco van bien.

Los “foráneos”, tránsfugas de otros partidos, se han dedicado a la filtración de supuestas encuestas y acuerdos beneficiosos para ellos, pero al margen de la militancia tradicional.

Entre los aspirantes al Senado llaman la atención dos perfiles de sangre morenista. Una es la secretaria de Formación Política, Carmen Gómez, y otro es uno de los fundadores en el estado, Luis Bárcenas. Aunque “billete mata carita”.





“QUERÉTARO LINDO”

Luis Nava inició en la capital una campaña de mejora de imagen urbana llamada “Mi Querétaro Lindo”. Si bien dar servicios óptimos y eficientes es una responsabilidad de los municipios, los ciudadanos no estamos exentos de su cuidado.

La campaña hace un llamado de corresponsabilidad porque el ciudadano saca la basura, usa los gimnasios en los parques, sale con mascotas a pasear y no puede dejar de hacer lo mínimo indispensable para mantener la ciudad en buenas condiciones.

No tiremos la basura en las calles y esperemos que vengan a recogerla. El grafiti no llegó solo a la pared; la colilla de cigarro está en el piso porque alguien no la puso en el bote; las heces de los perros están en la calle porque alguien no las recogió; la banqueta está rota porque algún camión se subió y rompió la cantera, etcétera.

Demandemos servicios, pero hagamos lo que nos toca.





CONECTAR

En la Fiscalía del Estado la aplicación del programa CONECTAR marca un hito de colaboración interinstitucional. La participación de más de 150 empresas y organismos estatales y federales destaca el compromiso conjunto por la seguridad ciudadana.

La red resultante no sólo fortalece la búsqueda de personas desaparecidas, sino que también demuestra que la sinergia entre el sector público y privado puede ser un motor poderoso para el bienestar colectivo. Donde la seguridad es una prioridad, estas acciones son un paso hacia un Querétaro seguro.





IMPLACABLE

Un desfalco millonario habrían cometido al menos 6 funcionarios en dos programas sociales que puso en marcha el gobierno municipal de Querétaro en el año 2020.

Al detectar irregularidades la misma administración capitalina interpuso la denuncia y un primer involucrado ya se encuentra tras las rejas.

Los responsables comenzaron a laborar en la administración 2018-2021 de Marcos Aguilar y aprovechando que se modificaron los esquemas de trabajo por la pandemia, habrían alterado los padrones de beneficiarios y entregaron apoyos económicos.