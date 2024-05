Medio Siglo

Las tribus de Morena

Candidatos sin rival

Fiscalía congeladora





Mientras el gremio notarial de Querétaro se esmera en edificar su propio desprestigio, la Fiscalía General de Alejandro Echeverría les construye impunidad y mantiene congelada desde hace 3 años una denuncia, una más por presunto fraude inmobiliario en la que son señaladas dos notarías públicas.

Esto parece ya un carrusel de acusaciones, pues un día sí y el otro también conocemos de notarios denunciados por distintas anomalías que dañan el prestigio de la muy notable minoría que sí cumple sus funciones, y esta vez los señalamientos son sobre los fedatarios 9 y 12 de Querétaro.

Y mientras algunos notarios no dejan de transar, un pacto no escrito de protección funciona perfecto para dejar congeladas las denuncias en la Fiscalía General, a menos que el afectados sea más “chipocludo”, influyente o más “abogangster” que el fedatario.

En 2021 Arturo Vallejo fue víctima de fraude en la compra-venta de un terreno en el fraccionamiento Misión de Juriquilla de la ciudad de Querétaro y desde entonces, por exceso de chamba o de negligencia, la Fiscalía ni siquiera ha dictaminado su denuncia.

En entrevista, Vallejo afirmó que pese a que interpuso una demanda contra el vendedor, el titular de la Notaría 9 y otras seis personas presuntamente implicadas, el proceso se encuentra congelado en esa Fiscalía que presume de moderna, eficiente y de ser modelo nacional con el sistema Cosmos, pero que se paraliza cuando hay notarios implicados en una acusación.

COLÓN

En encuestas el candidato Manuel Montes aparece de nuevo al frente de la contienda por la presidencia municipal de Colón. Según el estudio de Tres Analítica, el alcalde con licencia cuenta con el respaldo ciudadano y apunta fuerte, dicen los números de esa empresa, para conseguir la reelección.

Líderes estatales como Pancho Domínguez y Pepe Calzada han refrendado su apoyo contundente para Manuel Montes, quien además reunió a los empresarios del corredor industrial más importante del estado, ubicado en Colón.





POR DEFAULT

Hay competencias electorales muy disparejas y no por falta de oportunidades, sino por desinterés de candidatos y partidos para competir.

Por ejemplo, Roberto Sosa Pichardo va solo por la diputación federal del Distrito 4 para el PAN. Es el único que anda haciendo campaña. Incluso el alcalde de Corregidora con licencia se puede dar el gusto de tatuarse o echarse un vuelve a la vida con una “cheve” porque ningún otro candidato (si es que los hay) en ese distrito está haciendo campaña.

En colonias como El Jacal a Sosa lo confunden con Testigo de Jehová porque, aun sin rival, camina y vuelve a caminar las calles del distrito tocando puertas.

VACILADA 4T

Otro campaña de vacilada es de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Corregidora, Mireya Fernández, que no podía tener peor escenario, con las “tribus” internas operando en su contra porque la ven como una imposición y no olvidan su pasado “prianista”.

Por si fuera poco, le llegó el Síndrome de Estocolmo e incorporó como coordinador de su campaña a un ex presidiario que en los hechos está al servicio del panista Josué “Chepe” Guerrero en ese municipio y que en San Juan del Río arma guerra sucia del PVEM junto con Fabián Pineda y Ricardo Astudillo.





TRIBUS

Dicen que en México toda competencia no es por ser el mejor, sino hacer perder al otro. Y por eso el partido Morena se aloja a comodidad en la idiosincrasia nacional.

Ahí tienen al ex perredista Ulises Gómez de la Rosa y el ex panista Arturo Maximiliano García, que deben cuidar sus espaldas porque los morenistas no perdonan que les “agandallaron” las candidaturas.

Aunque pierda su partido, las tribus se preparan para salir a desconocerlos o al menos voltear bandera para hacerles campañas como la que le hicieron a Adolfo Ríos hace 6 años.