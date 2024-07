Medio Siglo

Enojados en el PAN

En Morena, divididos

Peligros en la “Pere”





Terminó siendo, como se preveía, un acto de campaña del partido Morena la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Aunque Presidencia de la República no dio gusto a Gilberto Herrera, quien intentó llevar el evento a Cadereyta para reforzar un conflicto que él mismo alimenta, sí le concedieron al senador y a su gente la preponderancia en el lugar de presentación.

Con la presencia de los otros suspirantes al 2027 como Luis Humberto Fernández, “Chema” Tapia y Santiago Nieto (la gente de la 4T le gritaba “¡gobernador, gobernador…!”), la supuesta “evaluación de programas de la Secretaría de Bienestar en Querétaro” fue más bien un “aplausómetro” entre morenistas ante el ídolo de la afición, López Obrador, que derivó en una ofensa injustificable para Mauricio Kuri, quien -hay que decirlo- nunca les ha hecho grosería alguna.





TRIBUS

Queda para la “inteligencia” política, y el resultado se notará en la próxima interlocución con la nueva mayoría del Congreso, detectar cuál de las “tribus” de Morena tramó la agresión verbal: si el radicalizado Gilberto, los “moderados” Santiago Nieto y Luis H. Fernández, el próspero y muy envalentonado “Chema” Tapia… o todos a la vez.





ENDIABLADOS

Se llevan pesado en el partido Morena, donde hasta apodos le han puesto a Luis Humberto Fernández, quien junto con Sinuhé Piedragil parece tener auténtica cercanía con el Gobierno federal, pero que localmente no es querido por sus “compañeros” de la 4T que lo acusan de hacerles varias diabluras y lo apodan ya “Carita de Diablo”.





DESCONTROL

¿A quién del PAN queretano aún no le queda clara la urgencia extrema del partido de elegir un o una dirigente que se haga cargo, se estrese y tenga malicia ante la crisis institucional? Porque el lodo continuará volando desde la 4T, pero en pleno fin de sexenio, desde adentro alguien no tarda en prender el lanza llamas del “fuego amigo”, la deslealtad y desobediencia. Y no hay reacción.





ENOJOS Y TRAICIONES

Pocos espacios quedan por repartir para la próxima administración municipal en Querétaro debido a los compromisos del presidente municipal electo Felipe Fernando Macías con “Los Toños” o “Los RR”, con Luis Nava, con el PRI, PRD ¡y hasta con Armando Rivera!

Hay preocupación y molestia, por decir lo menos, de panistas que lo apoyaron con la esperanza de ser integrados a la nómina del Centro Cívico a partir del 1 de octubre. Y también ya ocurrió lo inevitable: algunos han optado por abrir puertas con los líderes de Morena como Luis Humberto Fernández y Sinuhé Piedragil para lo que sigue.





¿SERÁ?

Hablando de Santiago Nieto, quien dice haber hecho las paces con Mauricio Kuri en una reciente reunión, ahora sus cercanos aseguran que no busca ser delegado federal del Bienestar, sino que su “hábitat natural” es… la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda.





FIELES “TIKTOKEROS”

Aunque hay mucha afluencia de peregrinos queretanos al Tepeyac, hay un grupo que se guardó porque hubo tramos muy peligrosos para los adultos mayores en la Sierra Gorda debido a los deslaves.

Y la tradicional “Pere” llegó hasta TikTok, en donde peregrinas jóvenes decidieron documentar todo su trayecto a la Basílica de Guadalupe, y lo que es vivir día a día su caminar desde Neblinas hasta la Ciudad de México.





INDEPENDIENTE

La diputada Daniela Salgado presentó su renuncia como integrante del grupo parlamentario del extinto partido Querétaro Independiente y, para sorpresa de muchos, en vez de sumarse al grupo de Acción Nacional pidió mantenerse como diputada independiente.

Basta recordar que en el pasado proceso electoral fue obligada a renunciar al PAN para ser candidata en la alianza realizada entre PAN y el extinto partido local.